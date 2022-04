Bombasztikus programot ígét a Várkert Bazár május első hétvégéjére!

A Kossuth-díjas népdalénekes és a Petőfi Zenei Díj idei legjobb női hangja lép közösen színpadra különleges koncertünkön. Lovász Irén és Дeva két generáció tagjaként idézik meg a folytonosságot, anya és lánya kapcsolatát, a női teremtőerőt.

Lovász Irén korábbi, Női Hang című albuma nyomán a Kerub zenekarral kiegészülve népzenei motívumaink világzenei szövetbe ágyazódnak az anyák iránti tisztelet és a női inspiráció zenei estjén.



Дevát nem kell bemutatni a rajongóknak, hiszen a fiatal énekesnő idén megjelent Csillag című, első nagylemezének dalai már belopták magukat a közönség szívébe. Népzenei szövetek keverednek törzsi és elektronikus elemekkel, hogy a népdalok tisztasága újragondolt formában érintse meg a mai generációkat.

Takács Dorina már gyerekkorában eljegyezte magát a népzenével is, és régi vágya teljesül, amikor Lovász Irénnel közösen énekelhet, hiszen zenei pályája elején Irén lemeze adott erőt önmaga megismeréséhez: „Emlékszem, amikor egy hajnali teliholdkor útnak indultam a házunkhoz közeli rétre, és fülemben Irén hangja szólt: Napot is szeretem, Holdat is szeretem.”

A Kossuth-díja mellett számtalan elismeréssel díjazott Lovász Irén népdalénekes és néprajztudós Női Hang című albuma a népi kultúrában megénekelt női sorsokról, érzésekről szól. A zenei anyagot gyermekjátékok, menyasszony búcsúztatók, altatók, dalok szerelemről és asszonysorsról, szülésre mondott népi imádság és saját dalok alkotják.

Az énekesnő művészi és tudományos érdeklődéssel kutatja a hagyományt, a nők szerepét a nagy életfordulók helyzeteiben, melyeket az énekek és „Édesanyám sok szép szava” tesznek teljessé.

Takács Dorina népdalok inspirálta elektronikus zenét ír és ad elő, gyerekkorában néptáncolt és kórusban énekelt, zenei általános iskolába járt. Középiskolásként az elektronikus zene, techno és ambient érdekelte, de saját bevallása szerint hiányolta belőlük a mély érzéseket. Olyan előadók és személyiségek voltak hatással a zenei világára mint az alt-J, Nils Frahm, a Weval, Four Tet, a Tame Impala, és Kodály Zoltán. 2016-ban ismerte meg Zságer Balázst (Žagar), és először adminisztratív feladatokat kezdett ellátni a Žagar együttesnél, majd amikor Zságer megalapította a Move Gently Records kiadót, Takács is hozzá került. Dalait saját házi stúdiójában készíti. (Wikipédia)

Vendégek:



Дeva Takács Dorina – ének



Lovász Irén, Kossuth-díjas népdalénekes, előadóművész, a néprajztudomány kandidátusa – ének



Ágoston Béla – furulyák, fujara, szaxofon, steeldrum



Balázs Gergely – hegedű



Keönch László – ütőhangszerek



Mizsei Zoltán – billentyű, ének

