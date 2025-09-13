Újra volt motoros felvonulás, Lóci meg szombat este játszik

Főzőverseny, jótékonysági gulyásvacsora, motoros felvonulás, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár is lesz a szeptember 12-től 13-ig tartó tartó 27. Szolnoki Gulyásfesztiválon – közölte a program kommunikációjáért felelős Hangtrend Kft. csütörtökön közleményben az MTI-vel.



Az esemény, amelynek a gulyás áll a középpontjában, „igazi ünnepe a magyar gasztronómiának”- írták. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a közönséghez nemzeti ételünk gazdag változatait, sokféle receptjeit és ízvilágát barátságos, családias hangulatban, „ahol a múlt értékei a jövő számára is élővé válnak” – írták.

A zenének is fontos szerep jut

A szakmai zsűri nemcsak az ízeket fogja értékelni, hanem az ételek kreatív tálalását és ötletes szervírozását is pontozza. Több év kihagyás után idén újra motoros felvonulással nyitják meg a Szolnoki Gulyásfesztivált pénteken.

Szombat reggel a CimbaliBand húzzóta a talpalávalót. Délben a Tarsoly Zenekarral szól a gulyásebédhez a muzsika. Délután Csondor Kata lép fel, sötétedés után pedig a Lóci játszik együttes zenél. Az estét egy rock & roll utcabállal a Pedrofon zárja – olvasható.



Napközben számos gyerekprogramokon vehetnek részt a családok, valamint körbejárhatják a kézműves vásárt is.