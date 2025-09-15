Magyar Zene hírek

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Rendhagyó koprodukciók az ötödik Liszt Ünnep kínálatában

liszt ünnep 2025 Müpa Galaxis
Picture of magyarzene

magyarzene

Ahol könnyűzene fog találkozni a komolyzenével

Az október 9. és 22. között megvalósuló, a műfaji sokszínűséget felvonultató fesztivál részeként könnyűzenei, irodalmi, képzőművészeti és mozgásművészeti események is várják az érdeklődőket – hangzott el a Müpa által szervezett programsorozatot ismertető, csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója a rendezvényen kiemelte: azért fontos, hogy legyen egy Liszt Ferenchez kapcsolódó, nagyszabású fesztivál, mert a magyar zeneszerző zseni volt, aki már a saját korában is „branddé” vált és Frédéric Chopinhoz hasonlóan a XIX. század egyik „sztárja” volt.

Lisztnek rendkívül izgalmas volt az élete, támogatta korának tehetségeit és olyan, a XIX. századi zenét megújító komponistákat segített pályájuk kezdetén, mint Wagner, vagy Saint-Saëns – emelte ki a vezérigazgató. „Az a célunk, hogy ide csaljuk Liszt Ferencet a 21. századba, legyen itt velünk, ugyanis sok, a művészetéből és a gondolkodásából adódó észrevétele van számunkra” – fogalmazott Káel Csaba.

Egy egész este a férfikarral

A Müpa által küldött írásos összegzés szerint a Magyar Nemzeti Férfikar egy egész estet szentel Liszt Ferenc kevésbé ismert, 1838 és 1847 között született kórusműveinek a Magyar Zene Házában október 11-én.

Mint írták, Palojtay János zongoraművész és a kölni Gürzenich-Orchester szimfonikus zenekar a Müpában október 18-án tartandó koncertjén – ahol a kolumbiai hegedűművész-karmester, Andrés Orozco-Estrada fog dirigálni – Liszt Ferenc és Johannes Barhms művei csendülnek fel.

A MOMKultban október 20-án fellépő Natalie Tenenbaum zeneszerző, zongorista és énekes-dalszerző koncertjén a saját kompozíciói mellett Bach, Sztravinszkij, Debussy, Liszt és mások művei nyomán készített parafrázisok is helyet kapnak. A világklasszis szólistákból álló Israeli Chamber Project október 21-i, a Budapest Music Centerben (BMC) tartandó kamarakoncertjén Debussy, Sztravinszkij, Bartók és Ravel egy-egy alkotása mellett egy Liszt-mű – Saint-Saëns átiratában – is szerepel.

Ugyancsak a BMC-ben hallhatja a közönség Lukas Ligeti osztrák zeneszerző, ütőhangszeres művész szerzői estjét október 14-én. Az afrikai hagyományokkal, az elektronikával és a kortárs kamarazenével is kísérletező zeneszerző munkásságából az énekművész Julie Vercauteren, a marimbaművész Caitlin Jones, az Ensemble Hopper és a Mivos Quartet ad ízelítőt. Kiemelték: a Danubia Zenekar és az argentin karmester, Mariano Chiacchiarini október 16-i koncertjén többek között Gerschwin, Piazzola, valamint Ginastera műveit hallhatják az érdeklődők. A Müpában megvalósuló hangversenyen hazánkban először lesz hallható a portugál Igor C. Silva új, jazzkvartettre, elektronikára és szimfonikus zenekarra komponált Soma című darabja.

Az UMZE Kamaraegyüttes koncertje október 13-án a Müpában Erik Satie és a filmzene kapcsolatát állítja a középpontba, részben a zeneszerző egyik filmzenéjének rekonstrukciója, részben a korszak avantgárd filmjeihez komponált új zeneművek révén.

A Ludwig Múzeum Golden Repair – Finom illesztések című kiállítása az ősi japán kincugi technikából kiindulva, tágabb értelmezésben vizsgálja a törés és gyógyulás fogalmait, míg a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) Fényes Adolf-emlékkiállítással tiszteleg a 19-20. század fordulójának kiemelkedő magyar festője előtt. A Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb kortárs nemzetközi képzőművészeti vásáraként ismert Art Market Budapest a Liszt Ünnep részeként várja az érdeklődőket, ezúttal az MTK Sportparkban.

Az idei Liszt Ünnep egyik legkülönlegesebb újdonsága a világhírű Recirquel társulat nagyszabású immerzív színházi attrakciója. A Walk My World egy monumentális, 6000 négyzetméteres, filmdíszleteket idéző mitikus univerzumba vezeti be a nézőket. A tánc és az újcirkusz nyelvén elmesélt történetet a budapesti közönség egy úgynevezett előbemutató keretében láthatja. A Liszt Ünnepen a kortárs könnyűzene is helyet kap: a már tizenkét éve létező Galaxisok együttes október 14-én a Müpában ad koncertet, aminek az előzménye lesz, hogy a zenekar énekes-dalszerzője feltűnik Kemény Lili Margó-díjas szerzővel október 13-ára meghirdetett beszélgetésen.

Mint írták, az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál idén is a kortárs magyar és nemzetközi irodalom frissen megjelent alkotásait és kurrens szerzőit mutatja be a Millenárison, a Nemzeti Táncszínházban, a kötetbemutatók és beszélgetések mellett zenei programokat is tartogatva a látogatóknak. A Múzeumkert egész napos családi programján, a PONT Fesztiválon idén Szerbia és a balkáni tájak változatos kultúrájával ismerkedhetnek meg az érdeklődők: az egész napos ingyenes eseményen többek között animációs workshop, énekes és kézműves-foglalkozások, és tánctanulás várja az érdeklődőket.

