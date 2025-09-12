A Fiesta, az Edda és a Hangfogó is ott lesz

Ma kezdődik a 14. Debreczeni Zamat Fesztivál a debreceni Nagyerdőben: a vasárnap estig tartó rendezvényre napközben ingyenes családi programokkal és a gasztronómiai élet ismert szereplőivel, esténként pedig népszerű hazai előadók koncertjeivel várják a közönséget – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Változatos kínálat a zenei fellépők terén

Mint írták, a zenei kínálatban a nyitó napon többek között az Animal Cannibals, Betty Love, a Happy Gang, a Shygys és a Fiesta szerepel. Szombaton fellép Tarján Zsófi és a Honeybeast, Pataky Attila az EDDA Művekkel, a Hangfogó Band és a Szatmár Banda.

Vasárnap a rendezvény minden programja ingyenesen látogatható, a gasztroprogramok mellett – amelynek során karcagi birakpörköltet is készítenek – Kalap Jakab-koncerttel készülnek a legkisebbeknek. A rendezvény bejárata előtt idén is lesz kézműves termelői piac – jelezték a szervezők.