Zeneakadémia: kettős évforduló október 22-én

A Cziffra György-emlékévvel karöltve tartja hagyományos október 22-i, Liszt Ferenc születésnapján megrendezett hangversenyét a komolyzene magyar fellegvára

Az egyetem alapítója idén 210 éve, Cziffra György pedig 100 éve született. Az ünnepi eseményen Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra100 sorozat művészeti vezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense Cziffra 1956. október 22-i legendás koncertjét idézi meg a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara közreműködésével, Takács-Nagy Gábor vezényletével – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

A műsor középpontjában most is, ahogy a 65 évvel ezelőtti esten, Bartók 2. Zongoraversenye áll, amely Balázs János szólójával hangzik el. Liszt Ferenc 3. Magyar rapszódiájával a Zeneakadémia első elnöke és névadója emléke előtt tisztelegnek az ünneplők, majd – akárcsak az 1956-os Bartók Fesztivál nevezetes záróestéjén – most is Brahms 2. szimfóniája zárja a koncert műsorát.

– Különleges élményt nyújt idén immár hagyományos október 22-i, születésnapi hangversenyünk, amely a Liszt Ferenc születésének 210. évfordulójára szervezett fesztivál eseménysorozatának utolsó rendezvénye. Előtte, október 9-től 22-ig változatos programokkal, kiállításokkal, koncertekkel és konferenciákkal várjuk a látogatókat csaknem 150 éves intézményünkben – idézi a közlemény Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora szavait.

Az 1956-os év hazánk történelmében és Cziffra György életében egyaránt meghatározó esztendő volt, egy forró hangulatú és viharos sikerű koncert valósággal összekapcsolta egymással a művész és nemzete sorsát. A friss Liszt-díjas Cziffra ugyanis október 22-én, a forradalom kitörésének előestéjén a Mario Rossi által vezényelt Állami Hangversenyzenekarral előadta Bartók évekig tiltott-mellőzött 2. Zongoraversenyét.

– Minden zongoraművész számára nagy technikai kihívás Bartók 2. Zongoraversenye – emlékeztetett Balázs János, hozzátéve: 1956-ban azért kérték fel Cziffrát e zongoraverseny előadására, mert előtte több zongoraművész visszaadta a felkérést. Ő végül öt hét alatt készült fel a koncertre, emlékezetes előadását azóta is etalonként tartják számon a világban.

Az est folyamán bemutatják a Magyar Nemzeti Bank Cziffra György emlékérméjét is, amelyet a művész születésének 100. évfordulója alkalmából bocsátanak ki.

A centenáriumot Magyarország hivatalos emlékévvel ünnepli, valamint az UNESCO nemzetközi szervezete is felvette a közösen ünnepelt évfordulók sorába. A Cziffra György-emlékév programjai Balázs János művészeti vezetésével egyedülálló szakmai összefogással valósulnak meg itthon és külföldön, számos hazai és külföldi partner áll társszervezőként az események mellett. Az emlékév a Miniszterelnökség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásának köszönhetően valósul meg a Bethlen Gábor Alapkezelő segítségével.

Ahogy 65 éve, a műsor középpontjában most is Bartók 2. Zongoraversenye áll!