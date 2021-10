Ez király volt! – Reményi Ede Kamarazenekar

Több helyszínen ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját a miskolci székhelyű kamaraegyüttes. Az első ilyen, jubileumi koncertre október 1-én, Budapesten került sor, ahol két Mozart-mű, a C-dúr Koronázási mise és a D-dúr templomi szonáta hangzott el, valamint egy ősbemutató részesei is lehettek azok, akik eljöttek a Mátyás-templomba. Most először szólalt meg Lendvai Péter szerzeménye, a Concerto in E.

– Ez egy több darabból álló sorozat része – avat be a szerző –, egyelőre 5 készült el, de tervben van még egy, ami hasonló zenekari apparátusra íródik. Ma este a közönség a concerto-ciklus második darabját hallotta; alaphangja az E, ezért kapta a Concerto in E címet. Három „társát” – a Concerto in D, in Esz, in F – a Reményi Kamarazenekar már bemutatta, most ez volt a negyedik, és hátra van még egy. Alapötletét Bach Brandenburgi versenyei adták: miért ne lehetne ennek mintájára, ezt a formát követve egy concerto-sorozatot írni? – tette fel a kérdést Lendvai Péter.

– Arra gondoltam, hogy az összes alaphangra írok concertót, persze más-más hangszerre. Nagyobb része már megvan, a G és a Bé hiányzik még a hétfokú hangrendszerből. A ma esti versenymű szólófuvola, csembaló és vonószenekar előadásában szólalt meg. Általánosságban jellemző a concerto-ciklus darabjaira a barokkos hangzás és a három tételes felépítés; kivéve, amit szaxofonra írtam, mert az négy tételből áll – zárta szavait Lendvai Péter zeneszerző.

A Reményi Ede Kamarazenekar 1981-ben alakult Gál Károly hegedűművész vezetésével. Magyarországon kívül az együttes neve számos európai és tengerentúli városban is ismerősen cseng: Ausztria, Németország, Olaszország, Szlovákia, Hollandia, Dél-Korea, Panama, Ecuador, Nicaragua és Florida nagyvárosaiban adott sikeres koncerteket, de a legtöbb hangversenyt Svájcban adta, ahol körülbelül 100 alkalommal lépett színpadra.

Több lemeze is megjelent, és számos neves szólistával koncertezett már az együttes. 2007-ben megkapta Miskolc Város Nívódíját, majd 2017-ben a Reményi Ede Zenei Díjat. Repertoárja a barokk zenétől napjaink muzsikájáig terjed, a klasszikustól a népzenéig, az örökzöld jazz dallamaitól a rock metalig. Fúvós művészek közreműködésével képes akár szimfonikus műveket is műsorára tűzni. Kamarazenei darabokon kívül hallhattunk már tőle szimfóniákat, oratóriumokat, operákat. Minden lehetőséget megragad, hogy határainkon túl is bemutassa a magyar zeneműveket, népszerűsítse kortárs alkotók darabjait, mint pl. Ács Gyula, Lendvai Péter és Orbán György műveit, de feladatának tekinti a fiatal tehetséges muzsikusok támogatását is.

A Mátyás-templomban tartott jubileumi koncerten közreműködött Bódi Zsófia (szoprán), Németh Judit (alt), Boncsér Gergely (tenor), Hámori Szabolcs (basszus), a Budapesti Lantos Kórus (karigazgató: Gerenday Ágnes), Siklósi Tamás (fuvola), Viszlai Dániel (csembaló). Vezényelt: Szarka Tamás. Az est házigazdája Kautzky Armand színművész volt.

Négy további állomása is van a jubileumi koncertsorozatnak. Legközelebb Miskolcon hallható a

Bővebb információ a kamarazenekar.hu oldalon található.

(Fotók: Szabó József)