Három nap a világ ritmusában

Kubától Dél-Koreáig számos különleges előadót vonultat fel a Budapest Ritmo, amelyet immár tizenegyedik alkalommal rendeznek meg. A világzenei találkozó április 9-től 11-ig a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében várja a közönséget és a szakmai résztvevőket.



A fesztivál idén új, kompaktabb formátumban valósul meg: a koncertek és a konferenciaprogramok egyaránt a Magyar Zene Házában kapnak helyet – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. Mint írták, a különleges akusztikai adottságokkal rendelkező koncertterem, az Európában is egyedülálló Hangdóm és a csúcstechnológiás hangrendszer egyaránt a butikfesztivál sokszínű zenei világát szolgálja a Zene Házában.



A Budapest Ritmo április 9-én, csütörtökön ingyenes nyitónappal indul, három fiatal feltörekvő zenekar debütál meghívott nemzetközi szakemberek és a közönség előtt a showcase program keretében, amely idén is a világzene friss tehetségeit, a zenei gyökerek és kortárs hatások találkozását mutatja. Másnap, április 10-én, pénteken lép fel a szerb Naked zenekar, amely a Kossuth- és Womex-életműdíjas Lakatos Mónika új formációjával, a FolkTrióval kiegészülve a balkáni és roma zenei hagyományokat hozza közel, majd az utóbbi évek egyik legizgalmasabb hazai zenekara, a fiatal Hakumba ad koncertet.

Compay Segundo zenei örökösei is fellépnek

A nemzetközi előadók sorát a párizsi Ko Shin Moon vezeti fel, amelynek zenéjében a tradicionális mediterrán hangszerek és analóg szintetizátorok teremtik meg az egyedülálló pszichedelikus hangzást. A szombati, április 11-i zárónapon három kontinens előadói érkeznek, hogy sokrétegű hangzásvilágukat bemutassák. Az estét a balkáni motívumokat érzékenyen újragondoló szlovén Bakalina Velika kezdi, majd a Dal:um következik, amely a dél-koreai folk letisztult szépségét minimalista, kísérletező nyelvre fordítja le.



A nap csúcspontjaként Kubából érkezik a Grupo Compay Segundo: a legendás zeneszerző, muzsikus örökségét életben tartó formáció a havannai éjszakák lüktető, időtlen atmoszféráját fogja megidézni. Az estéket dj-program zárja. A fesztivál fontos eleme a kétnapos szakmai konferencia, amely nemzetközi és hazai szakemberek részvételével vizsgálja a világzene és a kapcsolódó színterek aktuális kérdéseit. Idén a program külön hangsúlyt fektet a magyar zeneipar helyzetére, lehetőségeire és nemzetközi kapcsolódásaira, teret adva párbeszédnek, tudásmegosztásnak és új együttműködéseknek – közölték.