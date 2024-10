Világsztárok és magyar jazzdinasztiák a 6. Bukaresti Magyar Jazznapokon

Rendkívül színvonalas programsorozat lesz!

Világsztárok, magyar jazzdinasztiák képviselői, a magyar jazzoktatás kiválóságai és feltörekvő fiatal tehetségek lépnek a román főváros közönsége elé október 7. és 11. között a 6. Bukaresti Magyar Jazznapokon – közölte kedden a Liszt Intézet bukaresti központja.



Kósa András László, a bukaresti magyar kulturális külképviselet igazgatója az MTI-nek elmondta: a bukaresti Liszt Intézet 2019-ben indított rendezvénye immár beépült a bukaresti jazzvilágba. Jazz-zenészek, egyetemi hallgatók, zenekritikusok és a közönség várja a magyar jazz éves bukaresti bemutatkozását, az egyetlen olyan zenei fesztivált a román fővárosban, amely átfogóan mutatja be egy másik ország jazzéletét – tette hozzá.



A négy különböző helyszínen zajló idei rendezvénysorozat nyitónapján, hétfőn a Bukaresti Nemzeti Zeneművészeti Egyetem George Enescu termében a nemzetközi jazzélet két kimagasló egyénisége, Snétberger Ferenc gitárművész és Tony Lakatos szaxofonművész, a Frankfurti Rádió Big Bandjének szólistája koncertezik.

Symbios5-koncert zárja a Napokat

Kedden a Liszt Intézet koncerttermébe várják a közönséget az Egri Jr. – Trio Johnology együttes koncertjére, amelyen a jazzélet fiatal generációjának egyik jeles képviselője, ifj. Egri János lép fel édesapja, a magyarországi jazzélet egyik legkiemelkedőbb és legkeresettebb bőgőse és basszusgitárosa, Egri János, valamint az egyik legtehetségesebb jazzdobos, Pecek Lakatos András társaságában.



Szerdán a bukaresti JazzBook klubban két testvér, Oláh Krisztián és ifj. Oláh Kálmán koncertjére kerül sor, akik apjuk, a világhírű jazz-zongorista, Oláh Kálmán nyomdokaiba léptek. Mindkettejüknek megvan a saját kvartettjük, és több más együttesben is szerepelnek, de időnként duóban is fellépnek, mint ez alkalommal a 6. Bukaresti Magyar Jazznapokon.



Pénteken a Green Hours Jazz Caféban rendezik 6. Magyar Jazznapok utolsó koncertjét, amelyen a 2020-ban alakult, rövid időn belül nemzetközi ismertséget szerző Symbiosis5 együttes lép fel. A formáció 2022-ben megnyerte a Sibiu Jazz Nemzetközi Versenyt, 2023-ban pedig elnyerte a Müpa által szervezett Jazz Showcase mindkét fődíját.



A Symbiosis5 háromállomásos romániai koncertsorozat keretében érkezik Bukarestbe, előző nap Nagyszebenben, azt követően pedig Nagyváradon lép a közönség elé.



Kósa András László rámutatott: immár hagyománnyá vált, hogy a kulturális központ a bukaresti Magyar Jazznapok keretében a Bukaresti Nemzeti Zeneművészeti Egyetemmel közösen mesterkurzust szervez az egyetemi hallgatók és a zeneművészeti szakközépiskolások számára, amelyen a jazz iránt érdeklődő, nem szakmabeliek is részt vehetnek, bepillantást nyerve az improvizációs zene titkaiba. Idén a mesterkurzust Oláh Krisztián jazz-zongorista és zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének zongoratanára tartja október 9-én.