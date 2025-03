Mozart volt a példaképe, a 20. század zenéjén is nyomott hagyott

Hangversennyel tiszteleg a 150 évvel ezelőtt született francia zeneszerző, Maurice Ravel emléke előtt a MÁV Szimfonikus Zenekar március 7-én a Zeneakadémián – tájékoztatta a zenekar csütörtökön az MTI-t.



Kiemelték, hogy a hangversenyen Ravel Lúdanyó meséi című szerzeménye és Muszorgszkij-Ravel Egy kiállítás képei című tablója között elhangzik majd a napra pontosan százötven éve született francia zeneszerző G-dúr zongoraversenye is, a kétszeres Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Ránki Dezső előadásában. A MÁV Szimfonikus Zenekart azon az estén a brácsaművészként ismert Makszim Riszanov vezényli.



Ravel már tizenévesen komponált, majd 1889-ben a párizsi Konzervatórium hallgatója lett. Legkedveltebb tanára és pártfogója Gabriel Fauré zeneszerző volt. Kedvenc költői között volt Mallarmé, Poe és Baudelaire, a zenében pedig Schumann, Liszt, Chopin és Weber stílusát kedvelte, de később Mozart lett a példaképe

– idézték fel a közleményben.



Úgy fogalmaztak, Maurice Ravel a 20. század zenéjének egyik legjelentősebb alkotója volt, akinek hatása — tanítványai és követői révén — lépten-nyomon felbukkan az utána következő évtizedek zenéjében.

Ami festészetben az impresszionizmus, az volt a zenében Ravel

A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy a zeneszerző fiatal évei alatt zajlott le a festészet nagy forradalma. „Hódított az impresszionizmus, minden addiginál fontosabbá vált a szín, a színek keverése, új színek előállítása. Ugyanez a jelenség figyelhető meg a zenében is, a színek iránti rendkívüli érzék a legszembetűnőbb vonása Ravel zenéjének is – írták a közleményben.



A MÁV Szimfonikus Zenekar jubileumi emlékkoncertjén közreműködő Ránki Dezső zongoraművész 10 éves korában zongorázott először nyilvánosság előtt. Zongoratanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában Máthé Kláránál, majd 1969-1973-ig a Zeneakadémia legendás zongorista osztályában, Kadosa Pál és Rados Ferenc növendékeként folytatta. 1969-ben I. díjat nyert a Zwickau-i Nemzetközi Schumann Zongoraversenyen, ezzel indult páratlan szólistakarrierje. 1973-tól 79-ig tanított a budapesti Zeneakadémián és közben koncertezett.



A Berlini Filharmonikusok, a Lipcsei Gewandhaus Zenekar, az NHK Tokyo, az Amsterdami Concertgebouw és sok más híres zenekar szólistája volt, vendégszerepelt a világ szinte minden országában

– olvasható a sajtóanyagban.



A hangverseny karmestere, Makszim Riszanov zenei tanulmányait szülőhazájában, Ukrajnában kezdte, majd Londonban, a Guildhall School of Music and Drama nevű művészeti egyetemen folytatta. 2000-ben itt szerezte meg brácsaművész diplomáját. Vendégszerepelt a világ számos országában, miközben karmesteri tanulmányokat is folytatott. Európai zenekarok egész sora hívta meg vendégkarmesternek – írták a közleményben.



(Fotó: Steiner Máté)