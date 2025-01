VHK50: Megakoncert a Parkban!

Tíz év hallgatás után lemezzel és koncerttel törik meg a csendet!

Ötven évvel megalakulása után ad jubileumi koncertet a Vágtázó Halottkémek (VHK) május 9-én a Budapest Parkban. A VHK több mint egy évtizedes kihagyás után lép újra a Budapest Park színpadára. A koncert apropója az 50. születésnap mellett az év elején megjelenő, Fellázad a semmibe vett öröklét című lemez. Az estét a Platon Karataev nyitja, amely áprilisban megjelenő Napkötöző című albumát mutatja be – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



Mint írták, a Platon Karataev egyik alapító-frontembere, Czakó-Kuraly Sebestyén a VHK egyik alapító tagjának, Czakó Sándornak a fia, aki bár már nem tagja a zenekarnak, meghatározó szereplője volt a VHK korai éveinek. Ez a zenei örökség megjelenik a Platon Karataev munkásságában is, amely feldolgozásokkal (Halló, mindenség; Aláírhatatlan történelem) tisztelgett a kultikus zenekar előtt.



Mindkét formáció dalai a személyes és egyetemes létezés kérdéseit feszegetik, csak más formában. A VHK az eksztatikus improvizációban, míg a Platon Karataev a líraibb, intellektuális megközelítésben keresi az egyetemes perspektívát.

Több alapító sajnos már csak az égi színpadokon lép fel

A Grandpierre Atilla által vezetett, sámánpunkot vagy mágikus népzenét játszó VHK 1975-ben alakult Budapesten egy baráti társaságból. A legelső felállásban Grandpierre Attila (ének), Czakó Sándor (gitár), Ipacs László (dob), Pócs Tamás (basszusgitár) és Molnár György (szólógitár) játszott. A VHK addig soha nem látott és hallott, ősi zeneértelmezésen nyugvó ösztönös zenét játszott, amelyet a csillagászként is ismertté váló Grandpierre Atilla sámánisztikus éneke kísért.

A rendszerváltásig a zenekar szinte folyamatosan be volt tiltva. 1987-től rendszeresen felléptek Nyugat-Európában, többek között a Rollins Banddel is. A VHK-nak 1988 és 2012 között nyolc albuma jelent meg. 2009-ben megalakult a Vágtázó Életerő, amely korábbi VHK-tagokból állt, végül újra aktivizálódott a VHK is.



A VHK-ban Grandpierre Attila mellett jelenleg Király Zoltán (dob), Köles Vazul (üstdob), Földi Tamás és Szűcs Antal Mór (gitár), Soós Lajos Szónusz és Sánta Kristóf (basszusgitár) játszik. A korábbi meghatározó tagok közül az üstdobos Balatoni Boli Endre 2012-ben, Németh László Fritz gitáros 2016-ban, Ipacs László dobos 2022-ben hunyt el.