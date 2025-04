Először még nem volt szó magyarországi fellépésről

Will Smith Grammy-díjas énekes és Oscar-díjas színész augusztus 14-én a Budapest Parkban ad koncertet – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel. A közlemény szerint a világhírű művész nemrég jelentette be Based on a True Story című nyári turnéját, amely most egy budapesti állomással is bővült. A koncertkörút apropója a múlt pénteken, húsz év szünet után megjelent, azonos című új album.



A műsorban a Based on a True Story című lemez dalai mellett előkerülnek az olyan nagy slágerek is, mint a Gettin’ Jiggy Wit It, a Miami vagy a Summertime.



A nemrég megjelent, tizennégy számos albumon számos sztár hallható vendégként, köztük Dj Jazzy Jeff, Teyana Taylor, Jac Ross és Fridayy. Az anyagon az eddig megjelent kislemezek, a First Love, a Beautiful Scars, a Tantrum, a Work of Art és a You Can Make It is helyet kaptak; utóbbi Smith első listavezető slágere a Gettin’ Jiggy With It óta, ráadásul egyszerre vezette a rap és gospel listákat.

Ezt a dalt a tavalyi BET Awards gálán mutatta be, és egy hatalmas tűzgyűrű közepén, igazi lángokkal körülvéve adta elő. Smith a Grammy-díjátadón is színpadra lépett idén februárban, itt mentora, a tavaly elhunyt Quincy Jones emléke előtt tisztelgett – idézték fel a közleményben.





Első önálló turnéja, a Based on a True Story során Smith a nyáron Marokkóba, illetve Európába és az Egyesült Királyság nagyvárosaiba is ellátogat, emellett több nemzetközi fesztiválon fellép.

Nem most kezdte a szórakoztatást

Az 56 éves Will Smith a Dj Jazzy Jeff & The Fresh Prince formáció tagjaként kétszer is Grammy-díjat kapott rap kategóriában, 1989-ben a Parents Just Don’t Understand, 1992-ben pedig a Summertime című dalért. A kilencvenes évek második felétől kezdett szólókarrierbe, és olyan listavezető slágerekkel jelentkezett, mint a Men in Black, a Gettin’ Jiggy Wit It, és olyan lemezekkel betonozta be magát a zeneiparba, mint a Big Willie Style (1997) és a Willennium (1999).



Smith persze elsősorban filmszínészként, valamint producerként ismert, és az Oscar-díj mellett olyan más rangos díjakat zsebelt be, mint a Golden Globe vagy a BAFTA. Számos nagy sikerű filmben játszott főszerepet, köztük volt A függetlenség napja (1996), a Men in Black – Sötét zsaruk (1997), az Ali (2001), A boldogság nyomában (2006), a Legenda vagyok (2007) vagy a Richard király (2021). Üzletemberként és bestselleríróként is sikeres.



A hollywoodi sztár augusztus 14-én második alkalommal fog koncertet adni Budapesten: 2019 szeptemberében a Szent István-bazilika előtt csapott nagy születésnapi bulit.