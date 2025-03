Ez még a régi Erkel falai között lesz, talán az utolsó koncertek egyike

Első alkalommal ad koncertet a magyar fővárosban a 40 Fingers. Az olasz akusztikus gitárnégyes, amely számos világsztárral dolgozott már együtt, április 9-én lép fel az Erkel Színházban.



Mások mellett Andrea és Matteo Bocelli, Tori Kelly és a Police gitárosa, Andy Summers zenélt együtt a 40 Fingersszel az elmúlt években. Az egyedi, négygitáros átdolgozásaikkal nemzetközi hírnevet szerzett formáció több mint 350 millió megtekintést gyűjtött a közösségi médiában – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A 40 Fingers elsősorban klasszikus rock- és popslágereket, valamint film- és tévésorozatok zenéit szólaltatja meg újragondolt változatban. A csapat budapesti fellépése lesz téli-tavaszi európai turnéjuk záró állomása.

A 2017-ben alakult 40 Fingers tagjai (Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Enrico Maria Milanesi és Andrea Vittori) sajátos zenei háttérrel és stílussal rendelkeznek, amely előadásukban és felvételeiken friss és innovatív hangzást eredményez. Repertoárjukban szerepelnek négygitáros rock- és popfeldolgozások (Sultans of Swing – Dire Straits; Africa – Toto; The Sound of Silence – Simon & Garfunkel), valamint saját szerzemények, illetve John Williams Star Wars-témáinak átirata, Az utolsó mohikán, Disney-egyveleg vagy a Harry Potter zenéjének válogatása is.



Feldolgozásik közül az egyik legkülönlegesebb az Andy Summersszel közös projekt, amelynek során új életet leheltek a Police klasszikusába, a Bring on the Night című dalba. A 40 Fingerst a Queen is elismeréssel illette: a legendás együttes hivatalos oldalán osztotta meg a 40 Fingers Bohemian Rhapsody-feldolgozását.