Lesz művészeti terápia és belekóstolnak a zenei menedzsmentbe is

Dalszerzőtábort szervez zenészek, producerek, dalszerzők és előadók számára május 12. és 15. között a Budapest Park és a Banana Records kiadó.



A Budapest Park a Banana Records kiadóval és kreatív ügynökséggel közösen szervezi meg az ingyenes alkotótábort, amelyen a jelentkezők közül kiválasztott 20-25 fő minden nap más-más összetételű csapatban mérheti össze dalszerzési tudását – áll a Budapest Park hétfői, MTI-hez eljuttatott közleményében.



A Budapest Park KEMP célja, hogy lehetőséget biztosítson a feltörekvő, vagy alkotni vágyó zenészek, előadók, producerek számára, hogy egy inspiráló, kifejezetten zenei környezetben írjanak új dalokat. Az alkotótábort még különlegesebbé teszi az, hogy a programon különböző zenei műfajt képviselő művészek találkozhatnak, és dolgozhatnak egy csapatban.

Egy hétre igazi táborrá válik a BP

A tábor alatt a résztvevők a Budapest Parkban fognak lakni: a nappali programoknak elsősorban a backstage biztosít helyszínt, de az öltözőkön kívül az skyboxokat is úgy alakítják majd át, hogy azokban a táborozók négy napig kényelmesen lakhassanak. A tervek szerint a backstage különböző terei stúdióknak is helyet adnak majd. A csapatoknak mindössze egy napjuk lesz rá, hogy egy dalt megírjanak, amit aztán esténként közösen értékelnek ki. Ezeket az esti alkalmakat a tervek szerint a Park FM-en, a Budapest Park online rádiójában is közvetítik majd.



A résztvevők a nap elején olyan feladatokat kapnak majd, amelyek szembe mennek a jól megszokott dalszerzési sémákkal, hogy kizökkenjenek a komfortzónájukból. Mindezek mellett különböző mesterkurzusokon, vagy workshopokon is részt vehetnek, a művészeti terápiától kezdve a zenei menedzsmentig.



Az alkotótáborban a részvétel ingyenes, a táborlakókat a regisztráltak közül választják majd ki a szervezők. A Banana Records négy alkalommal szervezett már korábban hasonló eseményt, amelyeken olyan dalok születtek meg, mint a Hundred Sins Opera című albumának egy része, vagy Beton.Hofi Playbánia című lemezének néhány dala, sőt Co Lee, Kolibri és a Dzsúdló projekt producere, Tembo közös EP-jének ötlete is.



Jelentkezni a https://forms.gle/qqL7fnG8PixtSGEN7 linken található nyomtatvány kitöltésével lehet.