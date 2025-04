Ismét menő riffek lesznek a Balaton partján

A Clawfinger, a Lordi és a Dynazty is koncertet ad az alsóörsi Tábor Fesztiválon, amelyet immár tizenhetedik alkalommal rendeznek meg augusztus 27-től 30-ig a Balaton partján – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



Közleményük szerint a Tábor Fesztiválon a legnépszerűbb hazai rock, metál és punk zenekarok is fellépnek. A magyar előadók között lesz a Tankcsapda, az Ossian, az Edda, a Pokolgép, a Lord, a Road, a Depresszió, a Leander Kills és a Zorall is.

Újra él a svéd glam rock?

Mint kiemelték, az egyik fő fellépő, a svéd Dynazty a dallamos hard rock képviselője, és Alsóörsön elsősorban Game of Faces című új albumát mutatja be.

A szintén svéd, 1989-ban alakult Clawfinger a rap-metál úttörői között volt, és az elmúlt több mint három és fél évtizedben számos fesztiválon adott emlékezetes koncertet. A zenekar zenite a kilencvenes-kora kétezres évekre tehető. De most visszatértek, a zúzós slágereiről ismert banda a hírek szerint új dalokon dolgozik, ezek a 2007-es Life Will Kill You óta az első új stúdiólemez alapanyagai lehetnek.



A szintén a Balaton partjára érkező finn Lordi csaknem húsz éve, 2006-ban megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. A szörnymetál zenekar tizenkilencedik, Limited Deadation című albuma néhány hete jelent meg.