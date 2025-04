Elindult a Befutó 2025 – háromfordulós tehetségkutató 3 millió forint összértékű díjakkal

A program célja 2025-ben sem változott: tehetséget felfedezni, fejlődést támogatni, és lehetőséget adni a bemutatkozásra a hazai és határon túli könnyűzenei életben.

A verseny három fordulóból áll, a jelentkezők minden körben egy új dallal indulnak, így a zsűri nemcsak a meglévő produkció alapján dönt, hanem a zenei fejlődést és kreativitást is értékeli. A lebonyolítás ezúttal is teljesen online zajlik, így bárhonnan lehet nevezni.

A verseny mögött álló szakmai háttér és koncepció Almási Igor nevéhez fűződik, aki zongoraművészként, zeneszerzőként és zenei menedzserként alapította meg a Befutót. Többéves tapasztalattal a háta mögött hozta létre azt a formátumot, ahol valódi visszajelzést kaphatnak az előadók – és nem csak a győztesek.

„Nem feltétlenül a végső helyezés a legfontosabb. A produkciók folyamatos fejlődését figyeljük, és olyan résztvevők is kaphatnak díjat, akik esetleg nem jutnak be a döntőbe” – emelte ki Almási Igor.

A teljes díjazás meghaladja a 3 millió forintot, amelyből nemcsak az első három helyezett részesül, hanem különdíjak is gazdára találnak. Lesz közönségdíj, tematikus elismerések, PR- és zenei promóciós csomagok, videoklip- és stúdiólehetőségek is.

A jelentkezési határidő:

2025. május 10.

A zsűriben olyan elismert zenei szakemberek foglalnak helyet, mint a Unique zenekarból ismert Kovacsics Ádám, Cserihanna, énekes-dalszerző, a Dirty Slippers frontembere, valamint Z!GOR (Almási Igor), zongoraművész-zeneszerző.

A jelentkezéshez egy dal YouTube-linkjének beküldése szükséges – lehet stúdióminőség vagy otthoni demó, a lényeg maga a zene.

Az elmúlt években a Befutó olyan előadók karrierjét indította el, mint a 2021-es győztes Bongor, aki mára a hazai hip-hop szcéna meghatározó alakja lett, vagy a 2024-es nyertes Triek, aki egyre erősebben van jelen a magyar zenei életben.

További információk és jelentkezés:

befuto.eu

Facebook: Befutó – Zenei Tehetségkutató