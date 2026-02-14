Magyar fiatal tehetségek is részt vesznek a fesztiválon

Két külföldi sztárcsapat, a francia Nouvelle Vague és a holland Kraak & Smaak is koncertet ad az idei VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozón, amelyet július 1-től 4-ig tartanak Nagymaroson – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel. A hetvenes-nyolcvanas évek punk és új hullámos zenéit bossa nova stílusba átültető Nouvelle Vague már többször fellépett Magyarországon. A zenekar Marc Collin és Olivier Libaux vezetésével 2003 óta működik különböző énekesnőkkel.



A Dunakanyar legnagyobb összművészeti fesztiválján július 4-én lépnek a nagyszínpadra. Az évek során olyan zenekarok dalait dolgozták fel többek között, mint a Joy Division, a Depeche Mode, a Clash, a Blondie vagy a Cure – mindezt finom, akusztikus hangszereléssel, légies női énekhangokra építve. Koncertjeik egyszerre intimek és energikusak: a minimalista hangszerelés, a finom elektronika, a könnyed ritmusok és az érzéki énekhang együtt teremti meg azt a különleges atmoszférát, amelyben a jól ismert dalok új érzelmi mélységet kapnak.



A nemzetközi vonalat erősíti a Kraak & Smaak, a holland elektronikus zenei színtér egyik legismertebb alakja: a funk, disco, soul és house elemeket ötvöző formáció július 3-án zenél Nagymaroson.

Újra eljön a Bagossy, reaktiválja magát az Anima

A hazai könnyűzenei színtérről többek között a Bagossy Brothers Company, az Elefánt, a Parno Graszt, Dánielfy, az Analog Balaton szerepel a VéNégy felhozatalában. Július 3-án pénteken játszik az Anima Sound System, amely különleges audiovizuális show-val készül. A retro rajongóinak Spigiboy szállítja a slágereket, a hiphop kedvelői július 4-én szombaton Filo és Lil Frakk adja egymásnak a mikrofont.



Újra életre kel a HangPart, ahol az élő ambient és elektronikus zene, a deep house és a techno természetes módon simul bele a környezetbe. A vízparton a program a meditatív elmélyüléstől az éjszakába nyúló, fokozatosan kiteljesedő táncig vezet, finoman építkező live actekkel és markáns dj szettekkel. A nappali elmélyülést swanasa és Avan közös meditációja, valamint Yibai élő produkciói adja, az est folyamán Forteba, Monochron, Sikztah, a szlovák Makepeace és Hasky teremt atmoszférikus hangzást a Duna partján.



A fiatal tehetségek közül blues-rock-soul dalokkal érkezik a Kustan Adam Trió, Barkóczi Noémi Szczuka Pankával kiegészülve ad koncertet, groove-os, funkos, improvizatív élőzenés hiphopot szállít a Berlin Hotel Collective. Nóvé Soma & ifj. Csoóri Sándor első közös albumuk, a Rumnapló szerzeményeit adják elő, amely az irodalom és a népzene találkozása, újraértelmezése személyes történeteken keresztül. Obadu, azaz Vértes Ákos elektronikus alapokra építkező, világzenei ihletésű produkciója különböző kultúrák hangzásait kapcsolja össze. Szintén a parti helyszínre érkezik a Palo Canto, de itt lesz a fesztivál nulladik napján a nyitóbuli is, amelynek hangulatfelelőse a Parton Tali csapata lesz.



„Fontos visszaigazolás a közönségtől, hogy évről-évre egyre több bérlet fogy, tavaly már kapunyitás előtt ki kellett raknunk a megtelt táblát a kempingre. Mindez azt jelzi, hogy jó úton járunk” – idézte Kis Domonkos Márk fesztiváligazgatót a közlemény.



Mint írták, a Dunakanyar természeti szépsége, a minőségi színházi programok és a változatos zenei felhozatal együtt alakítja ki a nyárindító összművészeti eseményt.