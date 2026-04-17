A tíznapos rendezvénysorozatot augusztus 14-23. között rendezik meg

Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője elmondta, hogy a könnyűzenei programok a fesztivál utolsó napjain kerülnek előtérbe: augusztus 21-én a TNT, 22-én A GRUND – vígszínházi fiúzenekar szórakoztatja a rajongókat a Zichy-színpadon.



De addig is lesz fogadalmi szentmise, nemzetközi néptáncfesztivál, a nemzeti emlékhelyen Szikora János rendezésében lesz látható a királyok koronázása (augusztus 14-én, majd 21-én és 22-én). Majd 20-23. között a Koronázási Ünnepi Játékokat és a Lovagok Napját rendezik meg, amelyek a középkort idézik meg.

Augusztus 20-án Kodály Zoltán Háry János című daljátéka hangzik el koncertszerű előadásban az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, a város kórusai és neves szólisták közreműködésével.



A szervezők szándéka szerint a Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál lesz a város legjelentősebb rendezvénysorozata.





