Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Nagy Dankó Turné 2026 címmel országjáró koncertsorozatot indul

Komáromba, Esztergomba, Martonvásárra, Pannonhalmára és Érdre is eljut a koncertsorozat

Idén is útjára indul a magyar zene rádiójának országjáró koncertsorozata, a Dankó Klub. A korábbi koncertek iránti nagyfokú érdeklődés miatt idén még több helyszínre ellátogatnak, az eseménysorozatot a Nagy Dankó Turné 2026 névre keresztelték.

Az MTVA Sajtó- és Marketing Irodájának közleménye szerint az MTVA Kunigunda úti székházában, a Sára Sándor vetítőteremben tartották meg pénteken az első idei Dankó Klubot. A koncerten Budai Beatrix, a Dankó Rádió műsorvezetője mellett fellépett a 2025-ös Dankó Zenei Díjas Farkas Rozika, Bohács István magyarnóta-énekes, valamint Kádár Szabolcs János musical-operett színész is, akiket Berki Péter prímás és zenekara kísért.

Magyarnóta feat. operett

„A korábbi években szinte minden alkalommal teltházas Dankó Klubok iránt megnövekedett az igény a hallgatók részéről, ezért idén úgy döntöttünk, hogy több helyszínre visszük el a magyarnótákat, operetteket és örökzöld slágereket felvonultató eseménysorozatot, ezért adtuk neki a Nagy Dankó Turné nevet” – idézi a közlemény Eredics Gábort, a Dankó Rádió csatornaigazgatóját.

A tájékoztatás szerint a Nagy Dankó Turné következő állomása Pomáz lesz, február 18-án 18 órától a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban Egri József, a Túl az Óperencián című műsor házigazdája mellett a Dankó életműdíjas Bokor János, Gáspár Anni és Buch Tibor lépnek fel Miskolci Balogh Zoltán prímás és zenekara kíséretében.

Az elkövetkezendő időszakban a többi között Komáromba, Esztergomba, Martonvásárra, Budapestre, Pannonhalmára és Érdre is ellátogat majd a Dankó Rádió utazó koncertsorozata, ahol a legszebb magyarnóták mellett felcsendülnek majd ismert operettbetétdalok és örökzöld slágerek is – áll a közleményben.

Mindenünk a zene

