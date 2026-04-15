Hip-hop és világzene is felhangzik

Szeptember 18. és 20. között rendezik meg az idei Kerekdomb Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tállyán, ahol a szervezők minden művészeti ágból kínálnak programokat. A fesztiválon fellép a Quimby mellett több másik zenekar, de a színházkedvelő közönség és a gyermekek számára is lesznek programok.



A szervezők tájékoztatása szerint míg a szombat estét a Quimby koncertje zárja, a fesztivál legnagyobb helyszínén vasárnap délután a színházé lesz a főszerep. A Vincellér Ház nagyszínpadára idén a Momentán Főhős című műsora költözik, „az improvizáció szerelmeseinek örömére”.



Az „elmélyedésre vágyókat” Nóvé Soma és Ifj. Csoóri Sándor, biankahaidu, a STAiR és a Flanger Kids műsora várja, a Szűcs Pincészetben péntek és szombat este pedig indie disco lesz a Sierra Delta jóvoltából. A magyar könnyűzene képviselői a Palota Borházban lépnek fel: Bongor, LIL4040 és a Pavilon a hip-hop rajongóit várja, míg a Kacaj és a Várhegyutca világzenei koncerttel készül.



Mellettük a Lóci játszik, Lenkke és a Telehold is fellép, a Loophia és a Fictional Heat koncertje pedig a Nyerges Udvarban lesz látható. A megszokottól eltérően a látogatók a Tokaj Art Wine Barka Galéria falai között is találkozhatnak koncertekkel, itt lép fel a Franny, valamint Reni és Boka is.

Lesznek színházi előadások is

Ugyanezen a helyszínen látható majd Für Anikó és Hrutka Róbert Bereményi Géza szellemét megidéző műsora, Udvaros Dorottya Ady Endre és Pilinszky János műveiből olvas fel, míg Csuja Imre és Hámori Gabriella a hit kérdéseit járja körül. A programkínálatba az evangélikus templom és a közösségi ház is bekapcsolódik.



Mint írták, a templomban a BenOla Guitar Duo reneszánsz és barokk műveket ad elő, valamint a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának növendékei közül a Fuvola együttes és a cselló tanszak hallgatói is színpadra lépnek, de a művésztanárok és énekes tanítványaik is közös műsorral készülnek. A közösségi ház színházi produkcióknak ad helyet, itt lesz látható Győrei Zsolt rendezésében A Latabárné fia című monodráma, Lackfi János Medveles című előadása, valamint Márfi Márk is itt játssza el Tóth Ildikóval a Lassan című darabot.



Mészáros Árpád Zsolt, Cseh Dávid Péter, Gábor Márkó és Becz Bernadett előadásában a Hair is helyet kap a repertoárban a közösségi házban. A legkisebbeket többek között gyerekjóga, Kazulka gyerekkoncert és Zenebatyu élményprogram várja a Mailloth-kastélyban, ahol a Malter Vándor Filmfesztivál versenyfilmjeiből is válogathatnak a látogatók, de ugyanitt lesz látható Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi műsora is.



A kulturális műsorok mellett lesz lehetőség pincelátogatásokra, de a résztvevők gasztronómiai élményekkel is gazdagodhatnak a fesztiválon. Emellett idén sem maradnak el a jellegzetességnek számító dűlőtúrák, lesz futás, kerekezés, evezés a Bodrogon, de az úgynevezett borútlevél is újra elérhető lesz, amellyel már 24 borászat kínálatába lehet majd belekóstolni.