Nem csehül állnak, hanem hangzanak

A koncerten Smetana, Dvorák és Janácek művei szólalnak meg Ivo Kahánek zongoraművész, Fürjes Anna Csenge Junior Prima díjas énekesnő és a Korossy Kvartett előadásában – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



Smetana gisz-moll koncertetűdje, a Tengerparton látomásszerű, virtuóz mű, amely romantikus szenvedéllyel idézi meg a természet végtelen szépségét. Dvorák Bibliai dalai bensőséges vallomások, amelyekben a személyes imádság és a népi ihletésű dallamvilág találkozik. A koncerten három részlet hangzik el közülük.



A szerző 2. zongoraötöse a kamarazene egyik legnépszerűbb darabja, amelyben a folklór, a lírai – szláv eredetű – dumka és a ragyogó finálé egyaránt helyet kap.

Bartók és Kodály kortársának egyik főműve is felcsendül

Janácek 1. vonósnégyese, a Kreutzer-szonáta drámai erejű kamaradarab, amely töredezett formanyelvével, beszédszerű dallamaival és szenvedélyes ritmikájával a közép-európai modernizmus egyik alapműve. Janacek – Bartókhoz és Kodályhoz hasonlóan – kutatta, katalogizálta és kötetekbe gyűjtötte hazája dalait.



Az est különlegességét nemcsak a gazdag program adja, hanem az előadók együttműködése is. Ivo Kahánek játékát a kifinomult színgazdagság és a szuggesztív kifejezésmód teszi egyedivé, Fürjes Anna Csenge érzékeny, szövegközpontú előadásmódja bensőséges hangot kölcsönöz Dvorák dalainak, a Korossy Kvartett pedig feszes kamarai egységével és karakteres hangzásával a magyar kvartettjáték legmagasabb minőségét képviseli.



A művészek közös produkciója a koncert végén Dvorák zongoraötösében válik teljessé, ahol a zongora és a vonósnégyes párbeszéde a kamarazene igazi ünnepévé formálódik – írják a közleményben.