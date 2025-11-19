Fesztivál és egész éves programsorozat lesz meghatározó



A Budapest Music Center (BMC) szervezésében február 15. és 28. között megvalósuló fesztiválon nemzetközi sztárok és a hazai kortárszenei élet meghatározó előadói mutatják be a zeneszerző életművének keresztmetszetét Budapest legfontosabb klasszikus zenei koncerthelyszínein. A beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott kormányzati részről, hogy a magyar kormány biztosítja a Kurtág100 finanszírozását, így a centenáriumi évet méltó programsorozattal lehet megünnepelni.



Kitértek arra is, hogy az egész éves ünnepségsorozat számos programmal, köztük filmbemutatóval várja a közönséget, többek között a Müpában és a Zeneakadémián, valamint Győrben, Szombathelyen, Pécsen és Szegeden.



„Kurtág György a legfiatalabb magyar művész, mert fiatal az, akinek van merészsége úgy meghaladni a hagyományok konvencióit, hogy nem megtagadja, hanem értékeit megőrizve újraépíti azokat” – mondta el Hankó Balázs miniszter.

BMC után Müpa, ahol Kurtág is fellép

Gőz László, a BMC igazgatója elmondta, a Müpában február 18-án lesz a premierje a Kurtág-töredékek című filmnek, Kurtág György születésnapján, február 19-én Víkingur Ólafsson és Várdai István közreműködésével, a Danubia Zenekar előadásában hallhatja a közönség az életmű sarokköveit. Másnap tartják a zeneszerző új operája, a Die Stechardin ősbemutatóját a Concerto Budapest előadásában.



Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója Nagy Dénes 2021 és 2025 között készült dokumentumfilmjéről szólva úgy fogalmazott: a Kurtág-töredékek gyönyörű és izgalmas portréfilm, amely közelebb hozza a nézőhöz Kurtág Györgyöt.



A Müpában tartott premiert pódiumbeszélgetés követi Víkingur Ólafsson, Pierre-Laurent Aimard, Benjamin Appl és Nagy Dénes részvételével. A vezérigazgató elmondta: február 19-én Víkingur Ólafsson izlandi zongoraművész köszönti Kurtág Györgyöt, aki a Müpában az évad művésze, három koncertje lesz, és ezen a nagy ünnepen is fellép.

Felidézte, Kurtág György Fin de partie című egyfelvonásos operájának ősbemutatója a milánói Scalában volt, Amszterdamban is bemutatták, a Müpában pedig egyszerűsített változatban láthatta a közönség. Hozzátette, most megszületett a Kurtág György kamaraoperája, a darab felesége, Kurtág Márta és az ő párbeszéde.



A Die Stechardin című opera régi szerelmi történetet elevenít fel, bemutatva az örök szerelmet.

Kitért arra, hogy a Müpában fotókiállítás is lesz, ahol Felvégi Andrea Kurtág György portréiból válogatnak.



A fesztivál programját ismertetve Gőz László elmondta, a Zeneakadémián Kikucsi Hiromi (Hiromi Kikuchi) és Haki Ken (Ken Hakii) játssza a számukra írt két darabot a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, ifj. Kurtág György az ünnepelttel közösen komponált művüket szólaltatja meg, Juliane Banse és Keller András pedig a Kafka-töredékekkel zárja a fesztivált.



A BMC koncerttermében tartott kamaraesteken olyan neves művészek lépnek fel, mint Pierre-Laurent Aimard, Benjamin Appl, Steven Isserlis, Csalog Gábor, Fejérvári Zoltán, Perényi Miklós, Rohmann Ditta, Várjon Dénes vagy a Kelemen Kvartett.



A koncertteremben szólalnak meg Kurtág legfontosabb vokális ciklusai is, Jőrös Andrea, Haja Zsolt és az UMZE Kamaraegyüttes műsorán az Ahmatova- és Pilinszky-dalok, míg a SWR Vokalensemble koncertjén a Csüggedés és keserűség dalai kapják a főszerepet.



A fesztivál koncertjein Kurtág György alkotásai mellett elhangzanak a hozzá közel álló nagy elődök – Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Bartók Béla és Ligeti György – darabjai is. A fesztivál sajtóanyaga szerint a zeneszerző műfajokon túlmutató hatásáról a Moment’s Notice Trió és a Modern Art Orchestra koncertje tanúskodik a Magyar Zene Házában.



A Zene Háza Hangdómjában Kurtág György rajzai különleges audiovizuális előadáson lépnek párbeszédre zenéjével. A Kurtág-univerzum bemutatását a Kurtág-perspektívák című zenetörténeti konferencia és szimpózium, valamint a Zenetudományi Intézet gondozásában megvalósuló Jelek, játékok, üzenetek című kiállítás teszi teljessé.



A fesztivál teljes programja a https://100.kurtag.hu/ oldalon érhető el.