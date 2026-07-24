Az Arénában ünnepli megalakulásának 35. jubileumát a Parno Graszt

A sok vendégzenekar miatt minifesztivál jellege lesz

Nagyszabású, egyszeri koncerttel ünnepli 35. születésnapját a Parno Graszt január 22-én a Budapest Arénában – tájékoztatták a szervezők csütörtökön az MTI-t. A közleményben kiemelték: a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből indult zenekart rokoni szálak kötik össze, dalaikban és koncertjeiken pedig ugyanaz az őszinte öröm, összetartozás és életszeretet szólal meg, amely három és fél évtizede meghatározza őket.



A szervezők tájékoztatása szerint az ünnepi koncert ezt a zenei utat mutatja majd be, felidézve a Parno Graszt történetét kezdetektől napjainkig. A jubileumi eseményen a jelenlegi felállás mellett a zenekar korábbi meghatározó tagjai, Balogh Marica, Váradi Mária és Jakocska János is színpadra lépnek majd. A fellépők közösen megemlékeznek az együttes néhai tagjáról, Oláh Jancsiról is – írták a sajtóanyagban.

Már kaphatók a jegyek az exkluzív számokat is ígérő estre

Hozzátették, hogy az Aréna-koncerten emellett számos olyan vendégművész is közreműködik majd, akikkel a zenekar az elmúlt években már dolgozott együtt. Színpadra lép többek között Bagossy Norbert, Dánielfy Gergő, Mező Misi, Pál István „Szalonna”, Pogány Induló, Szirota Jennifer, valamint a Honeybeast, a Bohemian Betyars, a Magyar Banda és a Punnany Massif.



Az ünnepi műsorban a legismertebb Parno Graszt-dalok mellett olyan egyedi produkciók és hangszerelések is helyet kapnak, amelyek kizárólag ezen az estén lesznek láthatóak és hallhatóak. A koncertre a jegyértékesítés 2026. július 20-án 10 órakor kezdődik. Az első 48 órában a belépőket 10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg az érdeklődők – hívták fel a figyelmet a szervezők.

(kiemelt fotónkon a Parno Graszt a Campusz fesztiválon 2026 júliusában)