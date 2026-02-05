Sikeres a Magnificat Egyházzenei Intézet magyarországi indulása

Az 5 fős grémium 3 olasz, 1 német és 1 magyar szakemberből áll februártól, és január elején Rómában történt egyeztetéseket követően Dánielre esett a vezetőtestület választása, aki a következőképp nyilatkozott a megtisztelő felkérésről: „Ha visszagondolok 20 évvel ezelőtti énemre, álmaimra, céljaimra, akkor egy szóval tudom kifejezni a helyzetet: megérkeztem. Megérkeztem abba az itáliai világba, amely kezdetek óta motivált, hiszen a fél életemet azzal töltöttem, hogy Antonio Vivaldi életművét kutassam, már 16 évesen kívülről tudtam majdnem az összes műjegyzékszám alapján, hogy milyen hangnemben írta azt a darabot Vivaldi, és milyen apparátusra. Egy dolog azonban egy pozíció, és nagyon megtisztelő, más dolog az ezzel járó felelősség. Felelősnek érzem magam és elvárom magamtól, hogy jól vezessem az intézetet, hogy az elkövetkezendő 5 évben (ennyi időre szól a zeneigazgatói megbízatásom) három kifejezés jellemezze a munkámat: professzionalitás, prosperitás és zenei érzékenység. Komoly bizalmat kaphattam, amely megtisztelő, és büszkeséggel tölt el, hogy szeretett hazámat, Magyarországot is képviselhetem.”

A Magnificat Egyházzenei Intézet magyarországi koncertsorozata Miskolcon indult el december 20-án, Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész vendégszereplésével, majd folytatódott Dr. Sárosi Dániel orgonaművész, a RecitaTrio együttes, Járdányné Matakovics Kamilla csellóművész, Kolozsi Balázs énekművész, a Cardinal Mindszenty Kórus – Gergely Péter Pál karnagy – és Szászvárosi Sándor viola da gambaművész közreműködésével. Illusztris vendégek érkeznek továbbra is Miskolcra, többek között Ábrahám Márta hegedűművész, a Zeneakadémia tanára, valamint Kecskés Mónika csembalóművész is, valamint a fellépők között lesz a helyi Forrás Kamarakórus is, Balásné Molnár Ildikó karnagy vezetésével.

Dániel felvázolta 2026. évi terveit: Magyarországon Miskolc mellett három másik városban indulnak egyházzenei koncertek: Budapesten, Nyíregyházán és Székesfehérvárott. Emellett egy magyar-olasz művészeti program indul, amelynek célja, hogy magyar művészek kaphassanak Olaszországban, olasz művészek Magyarországon fellépési lehetőséget. 2026 júliusában Miskolcon Vivaldi napokat rendez az intézet „Il Prete Rosso” címmel, ahol bemutatásra kerülnek Vivaldi Magnificat és Credo című művei, és lesznek tudományos előadások, workshopok és számos izgalmas program. Az egyházzenei koncertsorozat Milánó, Róma, Firenze és Brescia városokban 2026 áprilisában indul.

„Koncertjeink vonzóak, mert a közönséggel személyes kapcsolatot ápolunk. Megtapasztalják továbbá az egyházzene magasztos világát, amely építőleg szolgál és teret ad annak a művészi minőségnek, amely nem a gyors hatásra, hanem a maradandó értékekre épül. A sorozat arra hívja a hallgatót, hogy ne csupán hallja, hanem befogadja a zenét: figyelemmel, nyitottsággal és belső csenddel. Az intézetben összművészeti munkacsoport alapítása a közeli terv, hiszen szeretném összekötni az egyházzenét az irodalommal, a képzőművészettel és egyéb művészeti ágakkal. Ez egy nagy utazás, és ezúton invitálom a tisztelt Nagyérdeműt, hogy tartsanak velünk, velem.”

Fotók: Nehézy László