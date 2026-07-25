Különleges zenei élmények tárháza vár a kibővített esemény látogatóira

Augusztus 14. és 23. között rendezik meg a jubileumi, 35. Zempléni Fesztivált, amely tíz napon át több mint 40 helyszínen, 25 településen, több mint 500 közreműködő művésszel várja a közönséget Tokaj-Hegyalján és Zemplénben – hangzott el a fesztivál tarcali sajtótájékoztatóján szerdán. Hollerung Gábor fesztiváligazgató, művészeti vezető elmondta: a rendezvény idén először augusztus 20. után is folytatódik, a programok augusztus 23-ig várják az érdeklődőket. A változtatást turisztikai szempontok is indokolták – tette hozzá.



A fesztivált augusztus 14-én Sárospatakon a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) hangversenye nyitja meg Szüts Apor közreműködésével, míg a zárókoncertet a Liszt Ferenc Kamarazenekar adja majd. A programsorozatban a komolyzenei koncertek mellett jazz-, világzenei, népzenei, színházi és irodalmi előadások, kiállítások, valamint családi programok is helyet kapnak. A jubileumi fesztiválon a Budafoki Dohnányi Zenekar a Magna Cum Laude együttessel közösen is fellép, de a BDZ több kamaraformációja is bemutatkozik, valamint a jazzprogramok keretében számos hazai előadó is koncertet ad. A programban irodalmi estek és színházi előadások is szerepelnek: fellép többek között Vecsei H. Miklós és Balla Gergely közös József Attila-estjével, valamint Mácsai Pál is önálló esttel érkezik a fesztiválra.

Esti jazzkoncertek, nem csak Sárospatakon

A rendezvénysorozat kiemelt helyszínei között történelmi kastélyok, templomok, borászatok és kulturális intézmények szerepelnek. A szervezők a zenei élmények mellett a Tokaji borvidék értékeire is hangsúlyt helyeznek: több koncertet pincészetekben rendeznek meg, ahol a muzsika a helyi borkultúrával és gasztronómiával egészül ki, emellett hét képzőművészeti kiállítás is várja a látogatókat. Hollerung Gábor kiemelte, hogy a rendezvény továbbra is a térség egészét kívánja összekapcsolni, ezért a nagyvárosi helyszínek mellett a kisebb települések is jelentős szerepet kapnak a programkínálatban. Hozzátette, hogy az idei év újdonságai között szerepel több új vagy hosszú idő után visszatérő helyszín, köztük a tarcali Gróf Degenfeld Kastélyszálló és a bózsvai Tilia Kúria.



A jubileumi fesztivál programjai között kiemelt szerepet kapnak a műfajokat ötvöző produkciók, az esti jazzkoncertek, valamint a II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójához kapcsolódó események. Utóbbihoz a felvidéki Borsi-kastély, a Fejedelem szülőhelye is csatlakozik egy koncert erejéig. Hollerung Gábor az MTI kérdésére elmondta, a fesztiválon idén is jelentős számú ingyenes programmal várják a közönséget, elsősorban a kisebb településeken, de nagyobb városokban is lesznek díjmentesen látogatható előadások. Hangsúlyozta, hogy ezen a gyakorlaton a jövőben sem kívánnak változtatni, mert fontosnak tartják, hogy a térség lakói számára a fesztivál minél szélesebb körben elérhető legyen.



A fesztiváligazgató újságíróknak nyilatkozva azt is elmondta, hogy biztosított a rendezvény idei finanszírozása, amelyhez az állami támogatás mellett jelentős vállalati és magántámogatások is hozzájárulnak. Kiemelte, hogy a fesztivál főtámogatója idén is egy helyi vállalkozó, Sándor József, aki 50 millió forinttal segíti a rendezvény megvalósítását. A Zempléni Fesztivált 1992-ben rendezték meg először. A rendezvénysorozat mára Tokaj-Hegyalja és Zempléni térség egyik meghatározó kulturális eseményévé vált.