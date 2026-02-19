Ismert és kevésbé ismert zenekarokkal

Országszerte több mint 40 településen várja ingyenes koncertekkel a közönséget az Együtt a zenében rendezvénysorozat – közölték a szervezők az MTI-vel szerdán. Közleményük szerint a március 13-ig tartó rendezvénysorozaton Magyarország több mint 40 településén, falvakban, kis- és nagyvárosokban mintegy 90 ingyenes zenei produkcióval találkozhatnak az érdeklődők.



A koncertsorozat részeként március 5-én Kisvárdán, március 7-én pedig Hatvanban ad ingyenes koncertet Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint Tátrai és barátai. Március 6-án Tapolcán, március 8-án pedig Hódmezővásárhelyen a Csík zenekarral és az Ismerős Arcokkal találkozhat közönség.

Kis- és nagytelepüléseken is lesznek koncertek

Lesz Korál – Balázs Fecó emlékkoncert, fellép Radics Gigi, a Piramis, Sugarloaf, Szandi, és olyan feltörekvő előadók is színpadra lépnek, mint a tehetségkutatókban már bizonyított Gudics Máté, Tóth Abigél vagy Kökény Dani – olvasható tájékoztatóban.



Az Együtt a zenében koncertjeiről további információk az egyuttazeneben.hu oldalon érhetők el.