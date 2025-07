Több tucat jazzbanda a debreceni Nagyerdőben

Mesterkurzus zenéből még nem lesz

Negyven formáció mutatkozik be három színpadon, miközben huszonkét borvidékről ötven borászat kínálja legjobb termékeit csütörtöktől három napon át a több mint ötvenéves Debreceni Bor- és Jazznapokon – közölték a szervezők az MTI-vel.



Az egyik színpadon a populárisabb zene kedvelői hallgathatják kedvenceiket, a másikon „klasszikusabb” jazzmuzsika szól majd, a harmadik a svingesebb, fúvós jazz „otthona lesz” – írták a közleményben.

Színes egyveleg jellemzi a fellépők névsorát

A három színpadon csaknem kétszáz jazz-zenész muzsikál majd. Fellép mások mellett az Armin Jambor quartet, a Cseke Gábor trió, a KRP, az Enyedi Sugárka Jazz Tett, a Debreceni Dixieland Jazz Band Roby Lakatossal és Soso Lakatos Sándorral, a Malek Andi Soulistic, a Gáspár Károly trió és Nagy Noémi, a Sigi Finkel – Migovics Zoltán duó, a Révész Richárd latin sextett Yulaysi Mirandával és Elizabeth Herreraval, valamint a Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta.



A hazai borászatok mellett határon túli bortermelők és francia borok is lesznek a fesztiválon – jelezték a szervezők, hozzátéve, hogy az idei rendezvényen az olaszrizlingé lesz a főszerep, amiből több mint 25 félét kínálnak majd. Kovács Pál borakadémikus az MTI-t arról is tájékoztatta, hogy az idén első alkalommal mesterkurzusokat is tartanak az érdeklődőknek.