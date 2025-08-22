Radics Gigi, Singh Viki, Nyári Alíz, Szűcs Judith, Nótár Mary is fellép ezeken

Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. 2025 szeptemberétől a Hatoslottó megújulásának apropóján – tájékoztatta a nemzeti lottótársaság pénteken az MTI-t.

A rendezvénysorozat keretében a következő két hónapban több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság kamionszínpada, illetve épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad. A helyszínek között kis- és nagyvárosok egyaránt szerepelnek az ország minden térségéből, Győr-Moson-Sopron vármegyétől Békésig, Zalától Borsod-Abaúj-Zemplénig.



A szeptember 4-én kezdődő fellépések október közepéig tartanak, és alkalmanként legalább két ismert előadó is színpadra lép majd. A fellépők között lesz többek között Radics Gigi, Singh Viki, Nyári Alíz, Szűcs Judith, Nótár Mary, Mága Zoltán, Bebe, Gájer Bálint, Peter Srámek, Delhusa Djon és az Apostol együttes is.

Nagyon más lesz ezután a szerencsejáték

A helyszínek és a fellépők teljes listája a szerencsekoncertek.hu weboldalon, valamint az esemény hivatalos Facebook-oldalán érhető el.

A közlemény apropóját az adja, hogy Magyarország második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, csaknem 37 év után átalakul.

Az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket.