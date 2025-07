Alig ért véget a Művészetek Völgye, itt a Nyári Margó Salföldön



Hiperkarma, Slow Village, Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós, Bíró Zsombor Aurél, Kemény Lili, Röhrig Géza, Simon Márton és Závada Péter is fellép augusztus 7–9. között a Nyári Margó Irodalmi Fesztiválon Salföldön, a Bánya Kertben.Sőt, Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós közösen lép fel, a Hiperkarma egyedül, zenél a Slow Village, a Fixi 4 és Saiid, OIEE, Lenkke_ és a Freakin’ Disco is ott lesz.



A Margó kikapcsol a városból, de az irodalomból soha, a nyári kiadásban is számos meghatározó szerző tart majd előadást: Bíró Zsombor Aurél, Gerevich András, Fiala Borcsa, Kemény Lili, Kovács Ikrek, Kustos Júlia, Röhrig Géza, Simon Márton és Závada Péter.



“A Nyári Margó a legzajosabb irodalmi és a legnyugisabb zenei esemény egyszerre, ami három nap együttlétre hívja azokat, akiket kikapcsolnak a felolvasások, inspirálnak a beszélgetések, feltöltenek a koncertek, és akik a Balaton-felvidékre érve a telefonjaikon minden értesítést lenémítanak” – mondta Valuska László, fesztiváligazgató.

A közönség is próbára teheti énektudását

A szervezők nemcsak a Bánya Kertbe, hanem a salföldi Faluházba és a lenyűgöző pálos kolostorromhoz is terveznek programokat. A margósok összefogtak a legmenőbb kisfilm-fesztivállal, így a Friss Hús válogatásában magyar rövidfilmek kerülnek vetítésre, különleges, moziélményt hozva a balatoni nyárba.



A Nyári Margón a programok visszahozzák, ami a nyárban a legjobb: a közösségi élményt. A Bánya Kertben lesz tábortűz, Margó Matiné a szervezőkkel különböző workshopok, Könyvkötögető kreatív foglalkozás, karaoke és petanque bajnokság is.

A Margó Irodalmi Fesztivál 2011 óta szervezi irodalom- és olvasásnépszerűsítő eseményeit. 2025 augusztus 7-9. között első alkalommal a Káli-medencében, Salföldön rendezi meg háromnapos kulturális eseményét, amelynek a középpontjában az irodalom és a zene találkozik.



A fesztivál jegyei a tixa.hu és a margofeszt.hu/nyarimargo oldalakon érhetők el.