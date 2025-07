Nem csak a zenekar rajongóinak kötelező kiállítás!

A Queen együttes legendás 1986-os budapesti koncertjének kulisszái mögé enged betekintést az a kamarakiállítás, amely a Magyar Nemzeti Múzeum Hónap kincse sorozatában nyílt kedden az intézményben. A Queen Backstage Budapest 1986 – Endrényi Egon és Gáspár Miklós fotói című tárlat Endrényi Egon néhai standfotós és kollégája eddig publikálatlan képeire épül, amelyek a Queen egyhetes itt tartózkodása során készültek.



A népstadionbeli koncertből Zsombolyai János rendezésében koprodukciós film is készült, a kiállításon az 1986-os fotók negatívjai, az ezekről készült nagyítások láthatók, valamint Endrényi akkori fotós felszerelése. A Queen 1986. július 27-én először lépett fel a keleti blokkban, így a koncert nemcsak Magyarországon, hanem a környező szocialista országokban is egyedülálló esemény volt. A Népstadionban 70 ezer ember látta a csúcson lévő brit együttest, a Magic – Queen in Budapest című, 1987-ben bemutatott film, amelyet 2012-ben digitálisan felújítottak, világszerte sikert aratott.

A koncert előtti forgatáson olyan backstage-fotók készültek, amelyek két évvel ezelőtt kerültek az MNM Történeti Fényképtárába, az eredeti negatívokat most első alkalommal láthatja a közönség

– mondta köszöntőjében Zsigmond Gábor, az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.

Freddie pálinkázik, Brian bringózik

A 2014-ben elhunyt fotóművész és standfotós, Endrényi Egon életművét családja ajándékozta az intézménynek, a hagyaték egyik – 455 darab fekete-fehér és színes fényképnegatív-kockából álló – fotóriportja enged betekintést a Queen budapesti tartózkodásába. A tárlat az 1986-os koncert közelgő negyvenedik évfordulójához is kapcsolódik. A felvételeken látható például, miként kóstolja meg a pálinkát Freddie Mercury énekes, hogyan gokartozik az akkori frissen átadott Hungaroringen Roger Taylor dobos, Brian May gitáros pedig hőlégballonozás és bringóhintózás közben lett megörökítve.



Feitl Írisz, a kiállítás kurátora felidézte, hogy a Balázs Béla-díjas Endrényi Egon 1967-ben lett a Mafilm standfotósa, első munkája Sándor Pál Bohóc a falon című filmje volt. 1973-tól dolgozott a Filmgyár nemzetközi stúdiójában, ahol Magyarországon forgatott külföldi filmek sajtó- és reklámfotóit készítette. Olyan ismert filmekben dolgozott, mint a Sándor Mátyás-sorozat, a Menekülés a győzelembe vagy a Hazudós Jakab, amelynek főszereplője Robin Williams volt.



A budapesti Queen-koncerten Endrényi mellett Gáspár Miklós és Hegyi Gábor is dolgozott fotósként. Az Zsombolyai ötlete volt, hogy a produkcióhoz ne interjúk készüljenek, hanem a zenészeknek érdeklődési körüknek megfelelő programokat szervezzenek. A tárlaton a külön programokon készült felvételekből összeállított válogatás szerepel. A kamarakiállítással szeretnénk felhívni a figyelmet az analóg fényképezés egyik alapjára, a negatívok történeti értékeire és szerepére – hangsúlyozta Feitl Írisz.



Hozzátette, reményeik szerint a tárlat beharangozója lehet annak a publikációnak, amely a budapesti Queen-koncert 40. évfordulójának fog emléket állítani.



Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményigazgatója megnyitójában a Queen rocktörténeti jelentőségét fejtegette. Mint felidézte, a csapat 1975-ben a Bohemian Rhapsody című dallal került világsztár státuszba, két évvel később jelent meg a We Are the Champions című dal. Mercury 1991-ben hunyt el, a zenekar az azóta eltelt évtizedekben is többször fellépett és lemezeket is készített.



Az 1986-os Magic-turné az utolsó koncertsorozatuk volt, a budapesti az egyik utolsó élő fellépésük. A Népstadion-buli létrehozásában óriási szerepe volt Hegedüs László szervezőnek, aki elérte, hogy a Queen fél gázsiért lépjen fel, cserébe egy koncertfilm elkészültéért, amelyen Ragályi Elemér operatőr vezetésével tizenhét kamera dolgozott, és 53 méteres volt a színpad – mondta.



A MZH vezetője kitért arra, hogy intézményükben dolgoznak egy Freddie Mercury-kiállításon, amelyhez a mostani tárlat anyagát is fel szeretnék használni. A keddi megnyitón jelen voltak Endrényi Egon családtagjai és Gáspár Miklós standfotós; a tárlatvezetést Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos főmunkatársa tartotta.



A Queen Backstage Budapest 1986 – Endrényi Egon és Gáspár Zsolt fotói című kamarakiállítás szeptember 3-ig látható a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi-termében.