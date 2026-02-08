Rapszódia-esszencia címmel, péntek 13-án



Az idei Cziffra Fesztivál egyik kiemelt eseménye lesz a koncert, amelyet a fesztivál alapítója és művészeti vezetője, Balázs János zongoraművész a zenekarral és Keller András főzeneigazgató vezényletével ad – közölték a fesztivál szervezői az MTI-vel. A koncertet Ravel Spanyol rapszódiája nyitja, majd a zenekari rapszódiát Rachmaninov Paganini 24. caprice-ának híres témájára épülő kompozíciója követi, amelyben az orosz születésű, később Amerikába emigrált zeneszerző az olasz virtuóz hagyományok előtt tiszteleg.



Ezután hallhatja a közönség Liszt Ferenc második rapszódiáját, amelyben a magyar mellett román népzenei motívumokat is felvillant a szerző, így izgalmas átvezetést kínál a finálé közönségkedvencéhez, Gershwin Kék rapszódiájához, amelyben jellegzetes amerikai zenei motívumokból teremt a zeneszerző egyedi művet a revük világától egészen a dzsessz hangulatáig.

Dzsessztől a bárzenéig: ez a Cziffra Fesztivál

A Cziffra Fesztivál programjaival egész évben országszerte, sőt a világ számos pontján találkozhatnak az érdeklődők, kínálatában mégis különleges helyet foglal el a februári összefüggő programsorozat. Február 11. és 22. között Budapest több helyszínén várják a közönséget olyan produkciókkal, mint a Bajnokok ligája dzsessz- és klasszikus zenei koncertjei, a bárzene és a cigányzene hagyományait felelevenítő Bárest, a több zenei műfaj kiemelkedő előadóit bemutató Világok találkozása vagy a fiatal művészeket felvonultató Fókuszban a fiatalok program.



A szervezők szerint egyedülálló hangversenynek ígérkezik David Fray estje is, amelyet a művész mesterkurzusa követ majd. Steigervald Krisztián generációkutató előadása Generációk és kultúra címmel várja majd az érdeklődőket, de a fesztiválon fókuszba kerül a bárzongorista hagyomány is, a gyerekeket pedig bábelőadás és kreatív foglalkozások várják. Két kiállítás is színesíti az események sorát: egy zenei témájú Liszt Ferenctől Cziffra Györgyig – A magyar zongoraiskola története címmel, és egy képzőművészeti tárlat Szinergia II. címmel.