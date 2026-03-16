Felejthetetlen húrzenék két alkalommal

Május első napjaiban két különleges gitárkoncertnek ad otthont a Papp László Budapest Sportaréna. A csaknem negyedszázada a pályán lévő zenész, Nagy Laci Gitano május 1-jén lép színpadra önálló koncerttel, másnap pedig a Palladio Orchestra szólistái zenélnek, akiket korábban a „100 gitár egy színpadon” című produkcióból ismerhetett a közönség – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



A Gitano Absolute Live- Fuego Gitano című esten május 1-jén a klasszikus és a modern, a latin ritmusok és a virtuóz hangszerjáték egyszerre lesz jelen a színpadon. Gitano produkcióját a muzsika mellett különleges fények és látvány teszi teljessé, a műsorban a romantikus dallamoktól a lehengerlő gitárszólókig, a lüktető doboktól a mediterrán ritmusokig sok minden szerepel.



A 43 éves Nagy Laci Gitano a hazai könnyűzenei színtér számos népszerű előadójával dolgozott már együtt, köztük volt például Király Linda, a Back to Black, Emilio, Gáspár Laci, Póka Egon, Sub Bass Monster, Ganxsta Zolee és a Kartell, L.L. Junior, Szulák Andrea, Roy és Ádám, Szakcsi Lakatos Béla és Tony Lakatos. Zenei producerként is sikeres.

Klasszikus kíséret lesz a második eseményen

A Palladio Orchestra Tűz és ritmus – a húrok szimfóniája című produkció a dupla teltházas Erkel Színház-koncert után érkezik meg május 2-án az Arénába. A másfél órás koncerten hét gitárvirtuóz játszik egyedileg készített, fény- és hangvezérelt LED-gitárokon, amelyeket élő zenekar, vonósnégyes, látványos vizuális effektek, japán dobok és légtornász produkciók egészítenek ki. A színpadon egyszerre szólalnak meg klasszikus és elektromos gitárok, ukulele, bendzsó és más különleges húros hangszerek.



A formációban a hét szólista Bernáth Ferenc, Dian Róbert, Dimák Patrik, Balogh Roland, Kis Dávid, Berkesi Alex és Kovács Bálint lesz.



A repertoár a klasszikus mesterek – Vivaldi, Beethoven, Paganini – műveitől a modern filmzenéken (Star Wars, James Bond, A keresztapa) át egészen a pop- és rockslágerekig (Sting, Michael Jackson, Santana, Gipsy Kings, AC/DC) ível. A szólisták között nemzetközi díjnyertes művészek, Junior Prima-díjas dzsesszgitáros, a 2009-es montreux-i dzsesszgitár verseny győztese egyaránt megtalálható, valamint ismert zeneszerzők és hangszerelők.



A gitárshow-n közreműködik a 60 éves Szolnoki Szimfonikus Zenekar.