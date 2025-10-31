A New York-i Metropolitan színpadáról érkezik Kálmán Péter basszbariton

A sorozat bevezető évadának első darabja Donizetti Don Pasquale című vígoperája lesz, amely augusztusban Káel Csaba színpadi változatában ment telt házak előtt – emelték ki a közleményben.



A kedvezményes jegyárú előadásban közreműködik Haja Zsolt, Horváth István, Szemere Zita és Erdős Attila, a Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát Török Levente vezényli.

Az audiofil sorozat a szokásosnál olcsóbban élvezhető

A házasodni kívánó bohókás öregurat ezúttal Kálmán Péter előadásában láthatja a közönség. A nemzetközi hírű basszbariton külföldi elfoglaltságai miatt idén nem látható az Operaház színpadi produkcióiban, gyakran alakított szerepét azonban most újra felidézi egyetlen alkalommal, közvetlenül a New York-i Metropolitan Operában november elején véget érő Az ezred lánya-szériája után, ahol Sulpice szerepében lép a közönség elé.



Az Operaház IC audiofil sorozata – amelynek neve az angol iron curtain (vasfüggöny) rövidítéséből származik – olyan népszerű operákat mutat be, amelyeket próbanapokon, leeresztett vasfüggöny előtt, koncertszerű formában adnak elő.



Az adott évadban máskor nem látható produkciók egy-egy nemzetközileg is elismert magyar szólistának nyújthatnak kivételes megmutatkozási lehetőséget, amire a közönség az alapárhoz képest 20 százalékos kedvezménnyel válthat jegyet – olvasható a közleményben.