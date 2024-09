A budapesti triótól igazi underground garázsrock várható



Pár napja, szeptember 19-én új anyaggal jött ki a The Jet Buzz, mégpedig egy 3 számos EP-vel digitális formátumban, aminek első száma a zenekartól eddig nem megszokott hangzásvilággal hat füleinkre!

De hogy ez mit is jelent a valósgában, arról a zenekar mesél, mégpedig az általuk kiadott sajtóközleményben: eszerint a már élőben, koncerten elhangzott Out of Time című számához készült egy, a Bollywoodot megidéző szórakoztató szöveges klip.



Mint írják, a zenekar követői már korábban is hallhatták élőben a banda most megjelent sőt, korábban már egy koncertfelvétel is felkerült a népszerű videómegosztóra, de most végre-valahára a stúdióváltozat is megérkezett.

Ez a dal most más, mint a többi

De miért is más ez a szám? Leginkább azért, mert ez a dal a banda keményebb arcát mutatja, igazi bólógatós rockzene, karcos gitárokkal, fülbemászó refrénnel, és a szokásos lendülettel. A szöveg is ezt a lendületet hangsúlyozza: kezdetben egy mindent elsöprő, magállíthatatlan ágyúgolyót idéz meg, amely aztán sebességét vesztve nem emelkedik tovább.



Aztán kiderül, hogy talán mégsem csak egy lövedék pályájáról van szó, hanem egy boldog életben reménykedő emberről, aki rádöbben, hogy ideje hamarosan lejár…



Az Out of Time a The Jet Buzz hamarosan megjelenő EP-jének első nótája, addig is a videóklip itt nézhető meg!