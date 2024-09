Egy dal Kolumbiában, és minden más, ami emögött még van



Szeptember 26-tól vetítik országszerte a mozik a legendás Kaláka együttesről szóló, Kaláka – a Kárpátoktól a Karib-tengerig című egész estés dokumentumfilmet, Pigniczky Réka rendezését.



A dokumentumfilmben a zenekar négy tagja útnak indul a kolumbiai Cartagenába, ahol életükben először éneklik el Kányádi Sándor Románc című, magához a városhoz írt szerelmes versét – olvasható az MTI-hez eljutatott közleményben.



A filmben 30 megzenésített vers hangzik el – idézi a közlemény Pigniczky Réka rendezőt, aki szerint a film egy külső és belső lelki utazás, amely mindenkinek szól.



Az 1996 óta változatlan felállásban együtt játszó Becze Gábor, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos és Radványi Balázs mellett megszólal a filmben a Kaláka történetében szintén fontos szerepet betöltő Huzella Péter, Major Gábor és Mikó István is.

A Kaláka a világon mindenhol Kaláka

A közlemény szerint az 55 éve muzsikáló Kaláka mindenütt ugyanazt jelenti a magyaroknak, bárhol is éljenek a világban: nyelvi és kulturális közösséget, összetartozást a verseken és a dalokon keresztül.



A film Budapesten, a Puskin Moziban az országos bemutató előtti vetítéseken is látható, de szerepelt a 2024-es Magyar Mozgókép Fesztivál programjában, majd a Balaton körüli kertmozikban is vetítették. A dokumentumfilm a Nemzeti Filmintézet támogatásával, az 56films gyártásában készült.