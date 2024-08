Ismét együtt alkotott a Pandóra Projekt, a Forgószél és a Játszótárs című dalok egyszerre debütálnak



A Forgószél 2023-ban született. „Emlékszem, miközben az akkordokat találtam ki, Janka szinte azonnal megírta a szöveget. Nagyon gyorsan jött az egész” – mesélte Kristóf, és ezt Janka is megerősítette: „Mindenféle nyomás nélkül, seperc alatt kiszökött belőlünk, utána viszont sokat ültünk rajta. Végül aztán egy igazi supergroup alakult meg a dalhoz, fantasztikus zenészek segítettek nekünk: Szabó Ábel, Füstös Bálint és Pénzes Máté is hangszert ragadott a kedvünkért, Toldi Miki pedig producerként fogta össze a dalt” – mesélte.



A Forgószélhez készült videót a több Pandóra Projekt-klipért is felelős Dezső Bálint rendezte, a koncepciót Misota Dániel operatőrrel együtt álmodták meg. Szereplőként a rendező a filmiparban szintén jártas barátai vettek részt a forgatáson, többek között Beleznai Márk, Heim Vilmos és Till Andor. „Igazán különleges lett, minden perc öröm volt a közös munka során” – mondta Janka.

Személyes búcsúk nagyszülőtől, volt baráttól

A dal jelentéséről is mesélt: „Nemrég derült ki, hogy Kristóffal ugyanúgy gondolkodunk a dalról, szinte ugyanazt hordozza magában mindkettőnk számára, pedig nem beszéltük meg előre. Nekem egyszerre méltó búcsú a nagypapámtól, aki sajnos már nem hallhatta végleges formájában, ezen kívül egy korszak lezárása is valakivel, aki nagyon közel áll hozzám.”



A Forgószél itt nézhető meg, a Játszótárs pedig itt érhető el…



A közös munka egy másik új dalt is hozott. „A Játszótárs az eddigi legintimebb dalom szövegében és gondolatvilágában is. Kristóf és Miki is arra törekedtek, hogy megmaradjon ez a személyesség és egyszerűség. Javarészt ének, vokál és ukulele alkotja a dalt, Miki ezeket csinosítgatta zajokkal, óvatos effektekkel. Azt az érzést próbáltam megörökíteni benne, milyen volt, amikor 18 évesen először szerettem bele valakibe úgy igazán.

Közel két évig voltunk együtt, nagyjából ennyi ideje váltak el az útjaink is egymástól. Visszanyúltam ehhez az érzéshez, amikor szerelmes lettem, ezt élem újra a dalban, miközben búcsúzom is tőle. Méltó lezárása ez egy meghatározó korszaknak, és az, hogy Kristóffal és Mikivel dolgoztam a dalon, csak emeli a fontosságát számomra” – fogalmazott Janka.