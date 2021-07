Rangos díjra jelölték Szűcs Gábort!

Amerikai nevén Little G Weevil három évvel ezelőtt költözött vissza Magyarországra

Rangos amerikai zenei díjra, a Blues Blast Music Awards-ra jelölték Little G Weevilt. A magyar bluesgitáros idén megjelent albuma, a Live Acoustic Session az élő bluesfelvétel kategóriában került a hat legjobb közé



A zenész keddi közleményében emlékeztet arra, hogy a díjra amerikai bluesújságírók, promóterek, menedzserek, kiadók tizenkét kategóriában jelölnek zenészeket.



A 44 éves gitárost ezúttal olyan világhírű muzsikusok társaságában jelölték a live blues recording kategóriában, mint George Benson (a Weekend in London című albumáért) vagy Kenny Wayne Shephard (Straight to You Live című lemezéért).



A magyar zenész Live Acoustic Session című lemeze áprilisban jelent meg a Hunnia Records gondozásában. A Blues Blast Magazine díjairól a közönség dönt, szavazni augusztus 6-ig lehet ITT.

Little G Weevil (Szűcs Gábor) az egyetlen európai zenész, akinek (2013-ban) sikerült megnyernie az International Blues Challenge elnevezésű memphisi nemzetközi versenyt. Jelölték az amerikai Blues Music Awards-ra is, és 2014-es lemeze, a Moving is szerepelt a Blues Blast Music Awards jelöltlistáján.



2004-ben költözött Amerikába, ahol az alabamai Magic City Blues egyesület segítségével indította el karrierjét. Bluesgitárosként tizennégy évig élt és dolgozott az Egyesült Államokban, állandó fellépő volt a híres memphisi Beale Streeten, és több lemeze is sikert aratott. Három évvel ezelőtt költözött haza Magyarországra.

Little G Weevil dobosként kezdte, majd 17 évesen fordult érdeklődése a gitár felé. John Lee Hooker (amerikai bluesénekes) zenéje hatására kezdett bluest játszani. Olyan legendás zenészek voltak hatással rá, mint Lightnin’ Hopkins, B. B. King és Chuck Berry. 1996-ban alapította első zenekarát, majd 1998-ban tűnt fel a Spo-Dee-O-Dee formációban, akikkel évekig járta Európát. 2001-ben megalapította saját együttesét, a Pure Blues-t. A 2004-ben One címmel kiadott albuma bekerült Dömötör Endre szerkesztésével, 15 zenei újságíró közreműködésével összeállított „303 magyar lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz” című kötetbe is.

Magyarországon blues zenészként dolgozott, minden idejét ennek a műfajnak szentelte, de úgy ítélte meg, stílusa kiteljesedéséhez, fejlődéséhez szükséges a kitekintés. Az Egyesült Államokban kezdetben civil munkákkal kereste a kenyerét, de rendszeresen járt meghallgatásokra (open mic). 2005-ben első európai blues zenészként egyéves szerződést írt alá a memphisi legendás Beale Street-en található Blues City Café-ban. Különösen nagy sikereket aratott az afroamerikai énekesnővel, Louisiana Mojo Queen-nel közös formációjuk. Első szólófelvételeit szintén 2005-ben, Memphisben készítette.

2007-ben az atlantai King Mojo Records lemezkiadóval szerződött, de egy évvel később első szólóalbumát Southern Experience címmel magánkiadásban jelentette meg. A megjelenést koncertturné követte az Egyesült Államokban, Európában és Kanadában.

Szólókarrierjének második albuma, a The Teaser (2011) világszerte kitűnő kritikát kapott. A korong számos amerikai és nemzetközi blues slágerlista dobogós helyén szerepelt, illetve egy hónapig vezette a blues slágerlistát Franciaországban. A neves brit Mojo magazin is az év tíz legjobb albuma közé választotta.

2013 januárjában Little G Weevil megnyerte a Blues Foundation (Blues Világszervezet) által évente megrendezésre kerülő International Blues Challenge (Nemzetközi Blues Kihívás) versenyét szóló/duó kategóriában. Ugyanekkor kategóriája legjobb gitárosa címet is megszerezte. A négy napos maratoni megmérettetésen 17 ország több mint 200 indulója közül bizonyult Little G Weevil a legjobbnak. A díjátadó gálának z Orpheum Theater adott otthont Memphisben.

2013. július 23-án megjelent harmadik önálló CD-je (a VizzTone Label Group kiadásában), Moving címmel. A címadó dalban felhangzik a „long way to Georgia from my sweet Balaton Lake…” sor, mellyel a magyar gyökereire utal. Az angliai Mojo magazin az év három legjobb albuma közé választotta a lemezt. A világ összesített blues rádió lejátszási listáján két hónapig az első tíz között volt az album; 2013 októberében a harmadik helyen tetőzött.

2013 decemberében a blues műfajában legrangosabb elismerésnek számító Blues Music Awardra jelölték “Az év akusztikus előadója” (Acoustic Artist of the Year) kategóriában.

Moving című albuma 2014-ben Blues Blast Music Award jelölést kapott “Az év akusztikus albuma” kategóriában. 2014 őszétől a 2010-ben indult magyar X-Faktor televíziós tehetségkutató műsor ötödik évadának zsűritagja, mentora lett Geszti Péter helyett. (Wikipédia)

Ő volt az első európai, aki blueszenészként szerződést írhatott alá a Blues City Café-ban!