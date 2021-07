Kihajolni az utolsó kabinból is veszélyes

A KabinLáz ismét a riffek közé csapott!

Már a YouTube-on is látható a lendületes rock/metalt játszó, püspökladányi KabinLáz zenekar legújabb videoklipje. Az utolsó c. dal a 2021-ben megjelent ’Kihajolni veszélyes’ című EP-jük zárótétele.

A csapat így foglalta össze a klippel kapcsolatos mondanivalóját: – Már régóta szerettünk volna erre a dalra vizuális képanyagot is, hisz ez ugyanolyan kiforrorr dal, ugyanúgy, mint bármi, ami eddig kikerült a kezeink közül.

És ha már a kiforrott dolgokról beszélünk: jó csapaton ne változtass alapon a klipben ugyanúgy Tibi (Hajdu Tibor dobos) felesége, Hajdu-Krémer Nóra Lili szerepel, aki az EP-re is feljátszotta a hegedű témákat. Megint kiemelésre érdemesnek tartották a videót készítő Kecskeméti Ákost, aki a Húsevő mintát, a Kihajolni veszélyes EP borítóját és már megannyi szuper dolgot csinált nekünk.

Róla érdemes tudni, hogy bár körösladányi születésű, immáron Sopronból utazott le ezért és a Mindenen Keresztül zenekar videoklipjéért. Ide tartozik, hogy a klip zenekaros részei Körösladányban készültek a Bojti Tanyán, amiért a KabinLáz ezer hálát és köszönetet mond a Bojti fivéreknek.

A zenekar leszögezte azt is: ezzel a videóval szeretnék lezárni a Kihajolni veszélyes lemez körüli munkálatokat és jelezni, hogy már nekiálltak a harmadik, egyelőre névtelen KabinLáz nagylemez megírásának.

A KabinLáz egy riffközpontú, grunge énekű metál/rockbanda Püspökladányból.

Tagjai:

Hajdú Tibor – dobok

Jakab Imre – gitár, vokál

Papp Norbert – ének

Sárközi Ádám – basszus

Diszkográfiája a következő:

2013. február: hivatalos megalakulás megalakulás a Hajdú-Bihar megyei Püspökladányban.

2014: elkészítették a 2 dalos bemutatkozó Álomféreg című demót

2015: felvették a 3 dalos Ébredés EP-t, amiről már született néhány pozitív hangvételű

kritika, amikben olyan zenekarokhoz hasonlítottak a csapatot, mint a Mood vagy a The

Bedlam.

2016: megjelent első nagylemezük a Végül helyreáll (Fémforgács 7.5/10, HammerWorld

Magazinban 8/10; 2017 márciusában jelölés a 12. HangSúly Zenei Díj „Év debütáló

albuma” kategóriájában).

2018-ban megnyerték az Öröm a Zene tehetségkutató sorozat hajdúszoboszlói állomását

(SzobRock), ahonnan elhozták a legjobb dobosnak járó különdíjat is.

Szintén ebben az évben megjelent a második lemezük, Most kezdődik címmel, mely szintén pozitív

fogadtatásban részesült.

2019: Milenneha EP (két korábbi daluk átdolgozott, újrafelvett verziójával)

2020: február 1. Kihajolni veszélyes EP megjelenés

Itt az utolsó dal a legújabb albumról – Az utolsó!