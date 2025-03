Oláh Patrik rítuálját tartják a Cziffra Fesztiválon

A fénytechnika és a terek a zenével fognak játszani

Ritual címmel mutatja be új produkcióját Oláh Patrik zeneszerző március 14-én Cziffra Fesztivál programsorozata keretében a Bartók Konzervatóriumban. A különleges mű ősbemutatója az alkotás fázisain vezet végig mitikus képekkel és különböző hangzásnak szentelt terekkel. A koncert négy helyiségben szólal meg: a Ferencsik teremben, az Orgonateremben, a lépcsőházban, valamint a folyosókon és az aulában – közölték a szervezők az MTI-vel.



Mint írták, Oláh Patrik a zeneszerzés mellett a fénytechnika és a terekkel való játék hármasára is összpontosít. Az ősbemutató volumenének megvalósításhoz a Cziffra Fesztivál Innovatív Zenei Projekt díja segítette az alkotót, amellyel 2023-ban ismerték el.



A Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész kezdeményezésére létrehozott díjjal a Fesztivál fiatal művészeket és klasszikus zenei szakembereket ösztönöz kreatív és innovatív projektek megalkotására, a fiatal korosztályt megcélzó, újszerű kommunikáció alkalmazásával.

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt Oláh Patrik saját projektjét a Kőbányai Önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával mutatja be a közönségnek a Cziffra Fesztivál keretében.



„A konzervatóriumban nőttem fel, akkor a mostani énem ellentéte voltam” – idézte a zeneszerzőt a közlemény, amely kitér arra, hogy a hely minden zenész számára saját történetének képeit idézi, a zenekar tagjai és a szólisták valamennyien a konzervatórium jelenlegi vagy egykori hallgatói. Az épület falai tehát nem csupán egy koncert terét, hanem egy alkotó és közössége számára is újraéledő emlékek színterét adják.

Kvadrofonikus élmények várják azokat, akik nem csak egy teremben lesznek

A koncert négy helyiségben szólal meg a Bartók Konzervatóriumban, és mivel a közönség szabadon mozoghat, saját szemszögéből fedezheti fel a hangzás rétegeit, a tér adottságait, így válik a tér is hangszerré, a mozgás a zene dinamikájának ékszerévé.

A kommüniké kiemelte: a Ritual tételei az alkotás folyamatát követik, az ihlettől, az átszellemülésen és kreatív válságokon át a beteljesülésig.



A történet a kapu előtti megállással és a belépéssel indul, ezt a munkába merülés követi. A harmadik tétel a szirének képében a kétségbeesés és a kételkedés pillanatait hozza, míg a negyedik tétel az áhítatba vezet, egyfajta vegetatívabb állapotba. A válságot fohász követi, megjelenik a múzsa, Farkas Virág Zazie szólistaként. Itt a kórus énekével a valóság és az álom közötti határt keresheti a néző. A mű végén Nagy Emma a királynő szólamaival adja át a befejezett művet, és a kozmikus látomásokkal a mű teljessé válik.



Oláh Patrik korábbi darabjaitól eltérő eszköztárral dolgozott, az északi stílusból (Johann Johannsson, Arvo Pärt) merítkezett, ám ezeket az elemeket a múlt és a jelen magyar zenei felfogásának környezetébe integrálta, többek között a polifónia és a mikrotonalitás segítségével.



A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. További információ és regisztráció: https://cziffrafesztival.hu/program/olah-patrik-ritual-osbemutato/



A Cziffra Fesztivál támogatója a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Kulturális Ügynökség.

Címlapi fotónk Éder Veronika munkája