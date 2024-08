Katonazenekar, tízéves bandák, jótékonysági kacsaúsztatás: színes kavalkád a Dunakanyar kapujában!

Pénteken kezdődik és vasárnapig tart a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva nevű fesztivál, amelyen 50 helyszínen mintegy 150 programmal, koncertekkel, zene- és táncelőadásokkal, kiállításokkal és ékszerbemutatókkal várják városszerte a látogatókat.



A város kulturális intézményeinek, művészeti egyesületeinek és üzleti vállalkozásainak összefogásával megvalósuló sorozatban zenés programok, koncertek, balett- és hastáncbemutatók, street salsa és kortárstánc előadások is helyet kaptak, a szentendrei múzeumok meghosszabbított nyitva tartással és számos egyedi programmal készülnek, többek közt nemzetközi kortárs ékszerkiállítással, iparművészeti ékszervásárral is – áll a programsorozatot szervező Szentendrei Kulturális Központ hétfői közleményében.

A fesztivál térképére évről évre új helyszínek is felkerülnek, idén ilyen lesz például a főtéri Karnevál Kávéház és Gasztrobár, ahol többek között ef Zámbó István és feLugossy László művei is láthatók lesznek a ReStArt című kiállításon, valamint az idei év újdonsága a Nyárzáró Összművészeti Nap lesz, amelynek a Szentendrei Régi Művésztelep ad otthont.

A koncertek sorát pénteken a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokságának big band formációja nyitja, Bolba Éva énekesnő vendégszereplésével. Idén több, kerek évfordulót ünneplő zenekar koncertje is szerepel a programok közt, ilyen lesz a tízéves fennállását ünneplő Lóci játszik zenekar, a szintén tízéves Swing á la Djangó, a húsz éve alakult Magashegyi Underground zenekar, a három évtizedes fennállását ünneplő Brains, a vasárnap esti zárókoncertet pedig az 50 éves jubileumát ünneplő Vujicsics Együttes adja, amelynek vendége Tolcsvay László lesz.

Színes kavalkádhoz színes programok illenek

A hagyományos programelemek között ebben az évben is lesz fényfestés a Fő téren, gyerekprogramok, szabadtéri tárlat a Bükkös-patak partján, jótékonysági kacsaúsztató verseny a Rotary Club szervezésében, vagy közösségi festés a Templomdombon. A tematikus városismereti séták során kosztümös és népművészeti sétát kínálnak, végigjárható a szentendrei Városháza, a Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) pedig Múzeum Korzó és Mesés Múzeum Korzó címmel tart vezetett sétákat. A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban irodalomterápiás foglalkozást szerveznek, a filmek kedvelőinek pedig a P’Art Mozi nappali és éjjeli programjait ajánlják a szervezők.

A Házak, udvarok, házigazdák programsorozat keretében idén is művészek, civilek, üzlettulajdonosok fogadják az érdeklődőket, de lesz Japán Feszt és Dumtsa Kézműves Kirakodó iparművészeti vásár is. A rendezvény látogatása ingyenes, de a Házak, udvarok, házigazdák programsorozat egyes eseményei regisztrációhoz kötöttek vagy belépőjeggyel látogathatók. Arra is felhívják a figyelmet arra, hogy Szentendre belvárosában korlátozott számú parkolóhely áll rendelkezésre, ezért aki teheti, inkább tömegközlekedéssel vagy gyalogosan érkezzen a rendezvényre.

A fesztivál részleteiről a www.szentendreejjelnappalnyitva.hu oldalon lehet tájékozódni.