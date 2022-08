Hétvégén tartják az idei sitkei rockfesztivált

Az MTI érdeklődésére Morgós István, Sitke község polgármestere elmondta, hogy az idén is legalább hatezer érdeklődőt várnak a Hercseg-hegy oldalába, a sitkei kápolna szomszédságába, amelynek megmentéséért az első koncertet Balázs Fecónak, a Korál egykori frontemberének kezdeményezésére megszervezték.

Morgós István szólt arról is, hogy pénteken este fél hatkor a kápolnánál felavatják a 2020 novemberében elhunyt Kossuth- és Liszt Ferenc díjas zenész emléktábláját és domborművét, amely Gaál Tamás sárvári származású szobrászművész alkotása.

Természetesen a koncert bevételét idén is a kápolna karbantartására és jótékony célokra fordítják majd – fűzte hozzá a polgármester.

(MTI)

“A Sitkei Rockfesztivál az egyik legnagyobb hagyományokkal büszkélkedő hazai rockzenei esemény. A budapesti tabáni koncertek után ez volt az első olyan rockfesztivál, amely alulról építkezve, állami segítség nélkül tudott napjainkban is fennmaradni.

A Sitkei Rockfesztivál története a kápolnához és négy személyhez kapcsolódik. 1986-ban Balázs Fecó (a Korál zenekar vezetője) és Kovács Ferenc (egykori fogadós) Sitkén járt, ahol megszületett az ötletük, miszerint “Mentsük meg – a zene segítségével – ezt a kápolnát”, és alapítsanak egy szervezetet, amely kasszáját koncertekkel tölthetnék fel.

A végső elhatározás 1986 májusában született meg. Kovács Ferenc és Balázs Fecó megkereste Kozma Gábort, aki akkor igen ismert és ellenzékinek számító Vas Népe újságírója volt, hogy beszélje rá Vida Ferencet († 2017) (a Lord zenekar egykori vezetője) a részvételre. Így négyen ültek le a szombathelyi Pikoló sörözőben, és akkor döntötték el, hogy elindítják a fesztivált. Vida Ferenc azonnal igent mondott koncertfelkérésre, és felajánlotta a zenekari “gázsit”. A Lord a ’86-os évben sikerei csúcsán állt, koncertjeit ezrek látogatták.”

(Részlet a Wikipédiából)