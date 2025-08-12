Hooligans és a Road is ott lesz a rakparton!

Idén is két napon át tart a Road Movie Live, a Szent István Nap rendezvénysorozat könnyűzenei programja. Augusztus 19-20-án a Műegyetem rakparton hat előadó ad ingyenes koncertet, köztük Ajsa Luna, az Irie Maffia, a Hooligans és a Road.



Az immár ötödik alkalommal megszervezett program a Road Movie kezdeményezésre épül, amelynek keretében a legnépszerűbb hazai zenekarok és előadók mesélték el kötődésüket Magyarországhoz és a határon túli területekhez, régiókhoz, utcákhoz, terekhez, városokhoz. Sokan megzenésítették személyes történetüket, és az akkor született számok ma is a koncertprogramjaik részét képezik – olvasható az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben.

Queen-életmű nyitja a fellépők sorát

Augusztus 19-én a programot a Don’t Stop the Queen tribute zenekar indítja, amely a Queen életművét viszi színpadra, vegyesen válogatva slágerekből és közkedvelt, de a rádiókban ritkábban játszott számokból. Őket az elmúlt harminc évben számos slágerrel jelentkező Hooligans követi, majd az este zárásaként az idén húsz éve aktív, tizenegy tagú, zenei sokszínűségéről ismert Irie Maffia lép fel, amely magyar, angol, és gyakran a két nyelvet ötvöző számaival műfajok széles skáláját járja be.



Az augusztus 20-i tűzijáték előtt a fiatal énekes-dalszerző, Ajsa Luna ad műsort, majd az újpesti rapper, Curtis lép színpadra. Az est fő fellépője az ugyancsak nagymúltú rockzenekar, a Road lesz.