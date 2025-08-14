Új helyszínen lesz a buli

A tájékoztatás szerint Ákos 120 perces, ingyenes nyárzáró koncertje a Dunakapu téren lesz. A Győri Bornapokat augusztus 28. és 30. között ezúttal új helyszínen, a Radó-szigeten rendezik, ahol közel 50 borász kínálja majd borait.



A bornapokon a borlovagok is képviseltetik magukat: felvonulásukkal és avatási ceremóniájukkal teszik autentikusabbá a rendezvényt.

Falusi Mariann is fellép a borfeszten

A bornapokat további koncertek is színesítik, így mások mellett fellép a Vivat Bacchus, Falusi Mariann, Szarka Gyula és zenekara, Pély Barna, valamint Dániel Balázs és csapata. A Radó-sziget északi részén pedig DJ-k segítik a kikapcsolódást.



Az idei fesztivál kísérő programja lesz még a Győri Filharmonikus Zenekar Operagálája, amelyet augusztus 27-én az Evangélikus Öregtemplom udvarán tartanak.