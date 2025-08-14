Magyar Zene hírek

Magyar zene

MOBIL APP
ZENEKAROK
ONLINE RÁDIÓ
MOBIL APP

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Ákos koncertje zárja a nyarat Győrben

Ákos Hősök tere Nagy Bogi Sena Szikora Róbert pápa
Picture of magyarzene

magyarzene

Új helyszínen lesz a buli

A tájékoztatás szerint Ákos 120 perces, ingyenes nyárzáró koncertje a Dunakapu téren lesz. A Győri Bornapokat augusztus 28. és 30. között ezúttal új helyszínen, a Radó-szigeten rendezik, ahol közel 50 borász kínálja majd borait.

A bornapokon a borlovagok is képviseltetik magukat: felvonulásukkal és avatási ceremóniájukkal teszik autentikusabbá a rendezvényt.

Falusi Mariann is fellép a borfeszten

A bornapokat további koncertek is színesítik, így mások mellett fellép a Vivat Bacchus, Falusi Mariann, Szarka Gyula és zenekara, Pély Barna, valamint Dániel Balázs és csapata. A Radó-sziget északi részén pedig DJ-k segítik a kikapcsolódást.

Az idei fesztivál kísérő programja lesz még a Győri Filharmonikus Zenekar Operagálája, amelyet augusztus 27-én az Evangélikus Öregtemplom udvarán tartanak.

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Mindenünk a zene

Friss

Ákos Hősök tere Nagy Bogi Sena Szikora Róbert pápa

Ákos koncertje zárja a nyarat Győrben

magyarzene 2025-08-14

Új helyszínen lesz a buli A tájékoztatás szerint Ákos 120 perces, ingyenes nyárzáró koncertje a Dunakapu téren lesz. A Győri Bornapokat augusztus 28. és 30. között ezúttal új helyszínen, a

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu

Magyar Zene embléma

info@magyarzene.eu

IMPRESSZUM

ETIKAI KÓDEX

MÉDIA AJÁNLAT

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Hadd szóljon!

Weboldal készítés: ONMEDIAWEB