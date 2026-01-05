Pilz János és Tfirst Péter érkezik a zenekarhoz

Idén is elindítja Animato bérletes koncertsorozatát az Anima Musicae Kamarazenekar, a koncerteken a hazai kamarazenekarok vezetőit látják vendégül – közölte az együttes hétfőn az MTI-vel. A 2026-os évadban az Animato bérlet részeként megvalósuló hangversenyeken az Anima Musicae az idei évadban Tfirst Péter, Kováts Péter és Pilz János vezetésével lép színpadra a Nádor Teremben – emelték ki a közleményben.



A sorozat első koncertjén, január 17-én Tfirst Pétert, a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertmesterét látja vendégül az együttes.

Az Animato bérlet második, február 14-i koncertjének vendégművésze Kováts Péter Bartók-Pásztory-díjas hegedűművész, a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetője lesz. Az esten Mendelssohn, Philip Glass és Eduard Toldra művei mellett Dvořák és Hacsaturján zenéi is megszólalnak majd, Kováts Péter saját hangszerelésében – olvasható a sajtóanyagban.

Kiteljesedés és hagyományőrzés a cél

A sorozat harmadik, utolsó koncertjén, március 7-én Pilz János érkezik az együtteshez. Pilz János 2012 óta a Budapesti Vonósok koncertmestere, valamint a Budapesti Fesztiválzenekar szólamvezetője, korábban pedig több évtizeden keresztül játszott a Keller Kvartettben.



Az általa vezetett hangversenyen Beethoven f-moll ,,Serioso” kvartettje, valamint Mendelssohn, Dvořák és Janáček szerzeményei csendülnek majd fel. „A magyar kamarazenekari tradíció ápolása fontos célkitűzése az együttesnek, ennek kiteljesedése és ünnepe az Animato sorozat” – hangsúlyozták a szervezők.