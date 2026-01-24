Nyilvános órákkal, előadásokkal és nagyzenekari koncerttel is várják az érdeklődőket

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a kiemelkedő növendékek fellépéseivel, nyilvános órákkal, előadásokkal, este pedig Bach műveiből válogatott nagyzenekari koncerttel mutatja meg az érdeklődőknek a zenei felsőoktatás és tehetséggondozás legjobb gyakorlatait A tehetség napja című rendezvényén – közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.



A 11 órakor kezdődő programok között lesznek Boldoczki Gábor trombitaművész, Szabó Balázs orgonaművész és Joó Szabolcs ütőhangszeres művész nyilvános órái, a Népzene Tanszék, az Ének Tanszék és a Jazz Transzék minikoncertjei, szaxofonos, zongorista, csellista, cimbalmos és tubás növendékek fellépései, a Zeneakadémia tehetségei és a Liszt Ferenc Kamarazenekar két közös hangversenye, továbbá egy muzikológus hallgató zenetudományi előadása.

Bach-al zárul az este

A programsorozat zárásaként este 19.30-tól Kamp Salamon vezényletével a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara lép fel a Nagyteremben Johann Sebastian Bach műveiből álló műsorral, ugyancsak az egyetem növendékeit és fiatal oktatóit állítva fókuszba.



A koncerten elhangzik az A-dúr zongoraverseny, az E-dúr hegedűverseny, a Magnificat és egy kantáta, a koncerten közreműködik Garics Laura (szoprán), Vámos Emma (mezzo), Gőgh Laura (alt), Papp Viktor (tenor), Gulyás Botond (basszus), Banda Ádám (hegedű), Ránki Fülöp (zongora), Mekis Péter (orgona), valamint az Új Liszt Ferenc Kamarakórus (karigazgató Mészáros Péter).



A Zeneakadémia évről évre megrendezi február elején A tehetség napja című programsorozatát azzal a céllal, hogy a közönség betekinthessen „a kulisszák mögé”, azaz képet kaphasson az egyetem hétköznapjairól, a tanórákról, a koncertéletről.

A résztvevők sok esetben először találkozhatnak olyan tehetségekkel, akik néhány év múlva akár a zenei élet új csillagai lehetnek. Ilyenkor egész családok látogatnak az intézménybe kisebb gyerekekkel vagy olyan fiatalokkal, akik már erre a pályára készülnek.



A tehetség napjára, illetve az esti hangversenyre külön-külön kaphatók jegyek a Zeneakadémia honlapján és jegypénztárában.



