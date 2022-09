Snétberger Ferenc koncertjével kezdődik Salgótarján új dzsesszfesztiválja

A salgótarjáni származású Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas világhírű gitárművész koncertjét a József Attila Művelődési Központban élvezhetik az igényes zene kedvelői – tájékoztatta az MTI-t a szervező Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. munkatársa hétfőn.

A gitárvirtuóz számos országot és közönséget meghódított már játékával, most arra készül, hogy újra elvarázsolja szülővárosa közönségét is – mondta Longauer Luca marketing- és PR-referens.

A fesztivál pénteken 18 órától a Beszterce téren folytatódik a Hiperkarma, majd Pély Barna és zenekarának koncertjével.

Ugyancsak pénteken, de egy másik helyszínen, a József Attila Művelődési Központban 19 órától exkluzív programmal készülnek a jó borok és a dzsessz kedvelőinek: a Jazz GasztroeST keretében a legfinomabb mátrai borokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, valamint a “magyar Michael Bublé”, vagyis Gájer Bálint dzsesszkoncertjét élvezhetik.

Szombaton 17 órától a Fő téren folytatódik a salgótarjáni dzsesszfesztivál: érkezik előbb az Anna&Band, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra.

A négynapos Jazz STation vasárnap 11 órától a Jazz and More kórus gospelkoncertjével zárul a salgótarjáni Főplébánia templomban.

A fesztivál programjai többségében ingyenesek, jegyet Snétberger Ferenc koncertjére, valamint a Jazz GasztroeSTre kell váltani.

(MTI)