A békéscsabai színház közleménye szerint az ősbemutató még az előző évad zárása lett volna, de a koronavírus-járvány miatti csúszás következtében az új évad elejére került.

“Számos könyv, film és képregény szól Drakuláról, aki egyszerre XV. századi történelmi alak és a fantasy-irodalom titokzatos, borzongató hőse. A Drakula-fantázia című darabban mint horror-rockopera főszereplő jelenik meg. Ez egy kitalált történet, az esemény a magyar-román együttélés konfliktusaira helyezi a hangsúlyt, rámutatva olyan korábbi vallási, ideológiai küzdelmekre és eseményekre, amelyek megágyaztak a történelmi Magyarország szétdarabolásának” – idézi a közlemény Seregi Zoltánt.

A mű – Seregi Zoltán ötletéből – még egy korábbi rockopera-pályázatra készült volna, történetét Zalán Tibor dramaturg fogalmazta színpadra, a versbetéteket Bella István költő írta. Ám Bella István Kossuth-díjas költő és Horváth Károly zeneszerző halálával a munka abbamaradt. Seregi Zoltán a nemzeti összetartozásnak szentelt előző évadra azonban elővette a félig kész darabot, és Zalán Tibor dramaturggal, valamint Szűcs István zeneszerzővel, a Kormorán együttes billentyűsével, a korábbi verseket megtartva és újakkal kiegészítve, teljesen új zenével elkészítették a teljes művet.

Mint Szűts István kiemelte, népzenei motívumokat dolgozott fel, és a zenében is elkülönítette a román és a magyar szereplőket. “Figyelembe vettem a pozitív karaktereket is, akiknek kellemesebb, lágyabb csengésű dallamokat, illetve a negatív szereplőket, akiknek disszonáns, komor, rockos akkordokat adtam” – idézi a közlemény a zeneszerzőt.

A darab főszerepére – kettős szereposztásban – Kocsis Dénest és Török-Ujhelyi Tamást hívta meg a teátrum. Mellettük Csonka Dórát, Bartus Gyulát, Katkó Ferencet, Lénárt Lászlót és Tege Antalt láthatja a közönség, valamint közreműködnek a Viharsarok Táncszínház művészei és a Színitanház növendékei is.

Az új évadnak egy új díszletraktárral vág neki a Békéscsabai Jókai Színház. A nettó 44 millió forintos beruházás a teátrum és az önkormányzat társfinanszírozásában valósult meg.

Mint Varga Tamás kultúráért felelős alpolgármester az MTI-nek elmondta, a közel 500 négyzetméteres csarnok “komoly előrelépés a színház költséghatékony, racionális működése szempontjából”, mivel a díszleteket a korábban jelentős anyagi terhet jelentő bérelt raktár helyett saját létesítményében tudja tárolni.

Seregi Zoltán elmondta, hogy korábban is használtak fel és alakítottak át más darabok számára készített díszleteket, de mivel “nehezebb időszak jön”, erre még inkább törekedni kell.

(MTI)