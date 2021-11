Sipos János, vagy ahogy a lemezlovas közösség ismeri, Johnny Stayer megcsinálta azt, amiről kis hazánkban nagyon sokan csak ábrándoznak

A Panthera kiadó gondozásában megjelent „More Than You” című dalával meghódította a legjelentősebb digitális zenei boltok slágerlistáit. A dalt pedig számos világhíres lemezlovas kezdte el játszani egyik napról a másikra.



És ha mindez nem lett volna elegendő, a napokban szintén a Panthera kiadó által megjelentett következő dalával, a „Breakin’ My Heart”-tal sikerült megismételnie mindezt. Sőt, legújabb dala meg sem állt egészen a slágerlista csúcsáig. Ezt követően pedig még a legjelentősebb house zenei rádiós műsorban, a „Defected Radio Showban” is lejátszotta a világsztár brit lemezlovas, Sam Divine.



„A világon szinte minden lemezlovas a Traxsource, valamint a Beatport nevű internetes lemezboltokból vásárolja az új zenéit, onnan tájékozódnak az újdonságok felől. A Traxsource top 10-es listájára jelenleg sikerült két dalommal is bekerülni.” világosított fel minket János.



„Az pedig, hogy általam éveken keresztül csodált hírességek és DJk pörgetik napi szinten a zenéimet, felér egy álom megvalósulásával” – folytatta a lemezlovas, aki a szakmát nem másoktól leshette el és gyakorolhatta, mint a Rádió 1-en futó Discoshit főszereplőitől, Bárány Attilától, Hamvai PG-től és DJ Juniortól.



A rádióhallgatók számára ismerősen csenghet a fiatalember művészneve, hiszen Johnny Stayer legelső dala, a „Bugabo” rendszeresen forgott több hazai rádióban is.



„Sajnos nem egyszerű a helyzet a nemzetközi fronton. Nagy a harc, naponta több száz új megjelenés kerül piacra, ezek között kell helytállni. A hasonló eredményekhez a minőségi zenén kívül egy jó és tapasztalt kiadóra, valamint bizony szerencsére is nagy szükség van” – mesélte Johnny.



Bízunk benne, hogy hamarosan élőben is láthatjuk majd a lemezlovast valamelyik környékbeli szórakozóhelyen, de addig is hallgatjuk hetente jelentkező rádióműsorát és további sikereket kívánunk neki.



