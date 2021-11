Extrahosszú dallal jelentkezett a Nagaarum

Egy single EP, egyetlen dal, tizenkét percben

Az éppen vendégénekesekkel (és ezért lassabban) készülő [Rn]s2 címre keresztelt huszadik lemez felvezető tételéről van szó, ami eredetileg nem szerepelt a dalok között, viszont jól bemutatja a hangzást és a hangulatot – így bónusz dalnak tekinthető. A Marie Curie kétszeres Nobel-díjas lengyel tudós tiszteletére komponált anyag 2022 elején érkezik CD-n.



Az [Rn] szövege ez esetben magyarul íródott, és csak Naga énekel rajta. Az [Rn]s2 több nyelven fog megszólalni. Jelen kazettakiadvány exkluzív fatokot kapott, ami egyelőre kis példányszámban rendelhető. A Bandcampen feltüntetett árban Magyarországon belül már a postázás is benne van.

De ki is a Nagaarum?



A Nagaarum, mint zenekar az egyszemélyes Pigballoon utódja, ami 2008 tavaszán alakult, és közel három évet élt… A zenekar egyetlen tagja akkor döntött a névváltoztatás mellett, amikor elhatározta, hogy kultikus black elemeket is bele fog vinni a zenébe. Az ötlet 2011.04.20-án hasított az elméjébe, és azóta fertőzi azt, de így a Pigballoon név is létjogosultságát veszítette.

Az első hanganyag tételei még főként ambient stílusban születtek. A lemez zeneileg nagyon egyszerű, monoton és komor. Hangzása nyers, dohos, csiszolatlan. A pigballoonos évek alatt még az volt az elképzelés, hogy vendégzenészek kezelik a gitárt, a basszust és a hangszálakat, csakhogy Nagaarum/T. G. térdproblémáinak „köszönhetően” a GuilThee-ben (legalábbis egyelőre) át kellett nyargaljon a basszusgitárra. Egy év állt a rendelkezésére kb., hogy felhúzza magát arra a szintre, hogy a stúdióban elkezelje a hangszert. Mivel ez sikeresen teljesült, elhatározta, hogy a gitárt is kézbeveszi, majd jött a hörgés. Az eleinte angol számcímek – szövegek le lettek fordítva magyarra, és a jövőbeli szerzemények is magyar szöveggel készülnek majd.

A dalok kizárólag otthon kerülnek rögzítésre, kizárólag nulla költségvetésből…

További fun fact-ok:

A Nagaarum-projekt 12 éves fennállása alatt összesen 20 anyag jelent meg, ebből két split kiadvány.

A zenékre a témavilágot a természet, tudományok, a vallás és az emberi faj jellemvonásai szolgáltatják.

Mr. Nagaarum, azaz T.G. nem ír személyes szövegeket. A szerzemények technikailag egyszerűek, szerkezetileg rendhagyók, hangulatukban melankolikusok és atmoszférikusnak nevezhetők.

A basszusgitár és a szintetizátor a mérvadó, sokszor a metalos tételeknél a gitár is szintetizátorként funkcionál, a dob legnagyobb részt programozott.

A fizikai verzióban megjelent lemezeket orosz és angol kiadók, valamint a hazai NGC Prod jegyzi.

Diszkográfia:

[Rn] EP (2021)

Sarjadó / Erjedő (2021)

Covid Diaries (2020)

Templom (2019)

Apples (2018)

Crust Era box set (2017)

Homo Maleficus (2017)

…a mizantrópia és elidegenedés újabb értelmezései… split (2017)

Pulzár (2016)

D.I.M. (2016)

Gleccserek (2015)

Rabies Lyssa (2014)

Eventvm Fatali (2014)

Belaja tajga 2. (2014)

Belaja tajga (2013)

Kuiper split (2013)

Lombotómia (2012)

Oort (2012)

Oort II. (2012)

Nanoverzum (2011)

Űrkert (2011)

Űrerdő (2011)

Videóklipjeik:

Egyszemélyes zenekar, ambient-ből a dark metálig, most új hangzóval jelentkezett!