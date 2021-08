Bodzára fel! Itt a negyedik Sambucus Fesztivál

Központi szerepben a bodza és a zene, legyen szó ilyen vagy olyan zenéről is!

Világ- és könnyűzenei koncerteket, népzenei eseményeket, családi programokat, gasztronómiai különlegességeket kínál a Sambucus Zsámbéki Bodzafesztivál, amelyet szeptember 2. és 5. között tartanak a város történelmi helyszínén, a Zárdakertben.



Zsámbék immár negyedszer rendezi meg a fesztivált, amely legutóbb 2019-ben, a pandémia előtt valósult meg. A zenei program a Fonó szakmai segítségével állt össze – közölték a szervezők az MTI-vel.

A nyitónapon, szeptember 2-án a Virtuózok művészei – Boateng Kármen Stephany (zongora), Bácsy-Schwartz Zoltán (hegedű), Lugosi Dániel Ali (klarinét), Haluska Lara (hegedű) és Demeniv Mihály (harmonika) – adnak koncertet.

Szeptember első hétvégéjén a Zárdakert szabadtéri fesztiválhelyszínné változik, fellép a vajdasági hegedűfenomén, Lajkó Félix és bandája, az Anima Sound System Gipsy Sound Clash című lemeze 20. évfordulóját ünnepli.

Zenélni fog az Ötödik évszak, amely felkerült Európa világzenei toplistájára és idén Fonogram-díjat kapott első lemezéért. Érkezik a Mongooz and the Magnet, koncertet ad Szabó Balázs és Bandája, és bemutatja produkcióját Antonia Vai svéd-magyar dalszerző, énekes is.

Fellép továbbá a francia, zsidó, argentin, balkáni és cirkuszi zenéket kísérleti, kortárs és szabadzenei elemekkel vegyítő Nosnach duó, a szintén világzenei toplistás Dalinda énekegyüttes, valamint a szerb-magyar gyökerű Branka trió.

A gyerekeket Bognár Szilvia Titoktok című koncertje, a Bahorka interaktív folklórszínháza várja, de lesznek kézműves programok, cégéres faházak, kreatív játékok is. A gasztronómiát Zsámbék és környéke szolgáltatóinak házias finomságai biztosítják.

A Sambucus Zsámbéki Bodzafesztivál szervezője Zsámbék Város Önkormányzata, társszervezője a Zsámbék-medence Idegenforgalmi Egyesület és a Kultúrbázis Kft., támogatója az NKA és az Emmi.

Egy elmélet szerint Zsámbék neve a latin Sambucus (Bodza) szóból származik. 2017-től ennek tiszteletére fesztivált szerveznek.

A rendezvényt rossz idő esetén is megtartják, és a rendezvény oltottsági igazolással ingyenesen látogatható!

A teljes program:

Szeptember 2. csütörtök

19.00-20.30 Virtuózok gálakoncert

Szeptember 3. péntek

17.00-17.45 Nosnach

18.00-18.45 Dalinda

19.00-20.00 Mongooz & the Magnet

20.30-22.00 Anima Sound System- Gipsy Sound Clash 20 (vendég: Bognár Szilvi, Telma Lincoln, Prieger Fanni)

22.00-23.00 Szakál-Darvas-Soós trió

Szeptember 4. szombat

16.00-17.00 Bahorka interaktív mese

17.20-18.00 Kacaj

18.20-19.00 Muzsik és Volkova

19.15-20.15 Antonia Vai

21.00-22.00 Lajkó Félix és bandája

22.00-23.00 Tárkány trió

Szeptember 5. vasárnap

16.00-17.00 Bognár Szilvia: Titoktok

17.20-18.10 Branka trio

18.20-19.10 Ötödik évszak

19.30-21.00 Szabó Balázs Bandája

