Hogy kerül repülő autó és énekes a felhők közé?

Repülő Lamborghinivel és MC Kemonnal erősít a Cloud 9+

Ahogy a legutóbbi klipjük megjelenésekor a Cloud 9+ zenekar megígérte: már jelentkeznek is a legújabb szerzeményükkel. A formáció 2-3 hetente tervez kiadni egy dalt, angol és magyar nyelven egyaránt. A soron következő a “Flaming Lamborghini” volt, amelyben MC Kemon is közreműködött.

A szám egy olyan kapcsolatról szól, ami épp olyan erős, és úgy veszi el az ember eszét, mint a dal címével megegyező ital. Egy izgalmas lyric videóval fejelték meg a srácok a szerzeményt.

“A szöveget Zsoltival (Szivák Zsolt) írtuk, és került bele egy reaggea-s rész, amihez nem volt kérdés, hogy MC Kemont szeretnénk felkérni” – mondta Tóth Bertalan – “A karantén vegyes érzelmeit és lelkiállapotait jelenítettük meg a trackben, ez hallható a szövegben és a zene hangulatában is. Lassan egy éve érlelődött már bennünk, most pedig itt volt az ideje, hogy megmutassuk a közönségnek.”

A Cloud 9+ sorra járta az emúlt hetekben a fesztiválokat, ahol alaposan megugráltatták energikus zenéikkel a közönséget, a napokban a SZIN-en és a Strandon is láthatják őket a rajongók.

A Cloud 9+ zenekar 2013 januárjában jelent meg a ‘Supernova’ cimű számukkal, ami a magyar rádióknál és a Youtube-on is nagy sikert aratott. A zenekarra felfigyelt a legnevesebb magyar zenei kiadó a Magneoton, akik szerződést ajánlottak az öt tagú fiatal csapatnak.

A négytagú zenekar állandó fellépője a hazai fesztiváloknak és a nagy volumenű egyetemi buliknak is, Budapesten pedig már többször is megtöltötték az Akvárium Klub NagyHallját. A tavaszi, illetve az őszi/téli klubszezonban meghatározó elemei bármelyik vidéki klub repertoárjának, önálló show-jukkal rendre feltüzelik a hangulatot a leghűvösebb hónapokban is.

2017-ben megjelent lemezük, a ’The Next Step’ után az együttes 2019-ben adta ki legújabb, ‘Mixtape’ című lemezét, amelyen különböző drum and bass, rock, pop és dubstep műfajú dalok keveredtek, angol és magyar szöveggel fűszerezve. Az ezt követő világturné után a banda egy, az AWS-sel közös koncertturné keretén járta be Magyarország klubjait is.

2020-ban látott világot az együttes „Lose Control” című dala, amely igazi rockzúzdaként adta ki magából a karantén okozta feszültséget. A fiúk 2020 csendesebb hónapjait dalszerzéssel töltötték, amelynek 2021-ben látjuk meg a gyümölcsét – tavaszra egy EP-t rebesgetnek a madarak, amelyen több izgalmas kollaboráció is helyet kap majd!

A zenekar sajátossága, hogy az élőhangszeres rock/hiphop zenét ötvözik az elektronikus drum and bass és dubstep elemekkel. Feszes dob és basszus alapok, effektelt gitárok és massziv elektronikus hangminták jellemzik a Cloud 9+ zenei alapját. A zenekar két frontembere pedig dallamos énektémákkal és dinamikus rappel adja meg a zenekar sajátosságát.

A nyári szezont október 7-én zárják a Budapest Parkban nagy koncertjükkel